ЗАМАНА - Медики полевого госпиталя в Буйнакске начали прием первых пациентов

Медики полевого госпиталя в Буйнакске начали прием первых пациентов

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25 мая, 2020. Понедельник 12:17
Медики полевого госпиталя в Буйнакске начали прием первых пациентов

Медперсонал полевого многопрофильного госпиталя, развернутого в Буйнакске в Дагестане, начал принимать первых пациентов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Медики полевого госпиталя в Буйнакске начали прием первых пациентов
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"Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - сообщили в военном ведомстве.

В распоряжении медиков развернутого госпиталя имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для проведения исследований.

Ранее личный состав медподразделения одного из соединений Южного военного округа, совершив марш протяженностью около 400 км из пункта постоянной дислокации в Ставрополье в Буйнакск, за сутки развернул полевой госпиталь и приступил к работе.

 

По поручением президента России Владимира Путина в Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

 

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