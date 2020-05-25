Медики полевого госпиталя в Буйнакске начали прием первых пациентов

Медперсонал полевого многопрофильного госпиталя, развернутого в Буйнакске в Дагестане, начал принимать первых пациентов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - сообщили в военном ведомстве.

В распоряжении медиков развернутого госпиталя имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для проведения исследований.

Ранее личный состав медподразделения одного из соединений Южного военного округа, совершив марш протяженностью около 400 км из пункта постоянной дислокации в Ставрополье в Буйнакск, за сутки развернул полевой госпиталь и приступил к работе.

По поручением президента России Владимира Путина в Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.