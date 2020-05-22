Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»

Свою позицию относительно принятого законопроекта «О введении на территории Республики Дагестан специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» высказал дагестанский блогер Заур Мусаев.

По его словам, представителям бизнес-сообщества надо понять, что от налоговых обязательств никуда не деться и когда-нибудь налоги придётся платить всем. «Отбросив весь негатив и хейт, давайте попробуем разобрать про, что этот налог. Во-первых, опрометчиво полагать, что можно будет строить бизнес сидя в тени. Данный налог предлагает выйти в свет маленькому бизнесу. Во-вторых, на данной стадии идёт исключительно набор фрилансеров-добровольцев. Правительство приглашает МСП работать по закону, предлагая льготные условия. Какие именно - в карусели.

Скажу другое - в республике примерно 70-80% бизнеса в тени, и пока что с обелением его большие проблемы. Не буду углубляться в детали, почему работаем в конвертах и кому это выгодно. Просто околонаивно ждать, что фрилансеры дружно примкнут к рядам налогоплательщиков. Зато многочисленные микробизнесы смогут перейти на новую максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит их от кассовых аппаратов и прочей «бюрократической мигрени».

Кроме того, закон в этом режиме даёт право на налоговый вычет. Освобождает от обязанности представлять отчет, применять контрольно-кассовую технику», - заметил Мусаев.

Говоря об актуальности принимаемого решения в целом, Мусаев сказал, что в сегодняшних реалиях лучше работать полюбовно, оплачивая официально в кассу.

«Хотя, общеизвестно, что исполнение законов (как и поручений) на местах, порой, оставляет желать лучшего. Чаще бывает так, что предприниматель жалеет, что вообще связался с налоговой. Поэтому, важно, чтоб закон на практике работал так, как должен работать и предприниматели не столкнулись с какими-либо препятствиями.

В идеале, малому бизнесу будет проще платить 4% в белую, чем скрываясь в тенистых захолустьях по хинкальному решать вопросы. Это явный и бесспорный плюс.

Хочу привести в пример высказывание немецкого экономиста Карла Эеберга:

«Отношение плательщика к государству выставляет налог не как специальное воздание за выгоды от принадлежности государству, а как обязанность гражданина, его жертву, вносимую им на поддержание и развитие целого», - заключил Заур Мусаев.