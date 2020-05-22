ЗАМАНА - Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»

Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»

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22 мая, 2020. Пятница 14:08
Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»

Эксперты, экономисты, общественники республики комментируют принятые Народным Собранием РД законодательные инициативы.

Заур Мусаев: «Спецрежим для самозанятых позволит микробизнесу перейти на максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит от «бюрократической мигрени»
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Свою позицию относительно принятого законопроекта «О введении на территории Республики Дагестан специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» высказал дагестанский блогер Заур Мусаев.

По его словам, представителям бизнес-сообщества надо понять, что от налоговых обязательств никуда не деться и когда-нибудь налоги придётся платить всем.  «Отбросив весь негатив и хейт, давайте попробуем разобрать про, что этот налог. Во-первых, опрометчиво полагать, что можно будет строить бизнес сидя в тени. Данный налог предлагает выйти в свет маленькому бизнесу. Во-вторых, на данной стадии идёт исключительно набор фрилансеров-добровольцев. Правительство приглашает МСП работать по закону, предлагая льготные условия. Какие именно - в карусели.

Скажу другое - в республике примерно 70-80% бизнеса в тени, и пока что с обелением его большие проблемы. Не буду углубляться в детали, почему работаем в конвертах и кому это выгодно. Просто околонаивно ждать, что фрилансеры дружно примкнут к рядам налогоплательщиков. Зато многочисленные микробизнесы смогут перейти на новую максимально упрощенную систему налогообложения, которая избавит их от кассовых аппаратов и прочей «бюрократической мигрени».

Кроме того, закон в этом режиме даёт право на налоговый вычет. Освобождает от обязанности представлять отчет, применять контрольно-кассовую технику», - заметил Мусаев.

Говоря об актуальности принимаемого решения в целом, Мусаев сказал, что в сегодняшних реалиях лучше работать полюбовно, оплачивая официально в кассу.

«Хотя, общеизвестно, что исполнение законов (как и поручений) на местах, порой, оставляет желать лучшего. Чаще бывает так, что предприниматель жалеет, что вообще связался с налоговой. Поэтому, важно, чтоб закон на практике работал так, как должен работать и предприниматели не столкнулись с какими-либо препятствиями.

В идеале, малому бизнесу будет проще платить 4% в белую, чем скрываясь в тенистых захолустьях по хинкальному решать вопросы. Это явный и бесспорный плюс.

Хочу привести в пример высказывание немецкого экономиста Карла Эеберга:

«Отношение плательщика к государству выставляет налог не как специальное воздание за выгоды от принадлежности государству, а как обязанность гражданина, его жертву, вносимую им на поддержание и развитие целого», - заключил Заур Мусаев.

 

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