Владимир Лемешко осмотрел территорию под строительство госпиталя в Дербенте

Сегодня, 20 мая, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко прибыл в Дербент, чтобы осмотреть территорию, на которой предполагается строительство госпиталя. Ранее, Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к руководству страны и по поручению Президента России Владимира Путина в Дагестане для борьбы с коронавирусом будет построен госпиталь на 200 коек. В случае согласования с руководством страны, силами Минобороны России одной из площадок под медучреждение станет город Дербент.

Напомним, что накануне Дагестан с рабочим визитом посетил замминистра обороны РФ Тимур Иванов для обсуждения вопросов, связанных со строительством медицинских инфекционных центров в республике. По итогу визита было предварительно выбрано три площадки для возведения объекта, которые находятся в Дербенте, Каспийске и Хасавюрте. В Дербенте для возможного будущего строительства выбран земельный участок, находящийся на территории центральной городской больницы. Эта территория подходит по техническим условиям и в дальнейшем не вызовет трудностей, связанных с лицензированием. Это позволит ввести объект в эксплуатацию в максимально короткие сроки. Как сообщил Владимир Лемешко, новое медучреждение будет полностью укомплектовано диагностическим оборудованием – аппаратами КТ, передвижным комплексом гемодиализа и многим другим. Кроме того, в больнице будет оборудованы реанимационные палат с аппаратами искусственной вентиляции легких. По его словам, строительство займёт около двух месяцев. Кадастровые инженеры уже приступили к работе, и к концу дня подготовят планы, затем будут рассчитаны необходимые для строительства силы и средства. Также предполагается внести изменения в предложенный проект, а именно заменить электрическое отопление на газовое, чтобы в последующем удешевить эксплуатацию нового больничного корпуса.

Окончательное решение по месторасположению медицинского центра и его строительству будет принято в ближайшее время.