Врачам и медперсоналу Кайтагского района полностью выплачены все стимулирующие выплаты за борьбу с Covid-19

Как отметил Глава Республики Дагестан Владимир Васильев, согласно поручению Президента России Владимира Путина, все обязательства перед врачами, сестрами и младшим персоналом, находящимся в сегодняшнее непростое время на передовой в борьбе с коронавирусом, несмотря ни на что нужно выполнить.

«За счет региональных средств, по итогу работы, за апрель медицинским работникам Кайтагской центральной районной больницы, которые участвовали в борьбе с коронавирусом, полностью выплатили заработную плату и все стимулирующие выплаты. Кроме того, все медработники будут премированы, потому что такую самоотверженность нельзя оставлять без поощрения», - отметил и.о. главврача районной больницы Рустам Омаров.

«Хочу выразить огромную благодарность всем медработникам, кто в это непростое время рядом с нами, помогает кайтагскому народу преодолеть все трудности в борьбе с опасной инфекцией. В свою очередь, руководство района всячески будет поддерживать всех тех, кто не жалея времени и сил стоит на защите нашего здоровья», - подчеркнул глава Кайтагского района Алим Темирбулатов.

«Нам приятно, что руководство страны, республики и района уделяет внимание нашему нелегкому труду. Спасибо вам за то, что цените наши заслуги, за то, что поддерживаете нас в этой непростой борьбе. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах для того, чтобы сохранить здоровье и спасти жизни наших граждан. Мы были и будем на передовой, а всех жителей страны мы призываем оставаться дома и соблюдать меры безопасности. Берегите себя!» - обратилась старшая медсестра провизорного отделения Кайтагской районной больницы Барият Саидова.