Магомедсалам Магомедов поздравил жителей Дагестана с Днем Победы
- Автор Габи
- 10 мая, 2020. Воскресенье 18:15
Заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил дагестанцев с Днем Победы.
«В этот день мы всецело чувствуем единение, величие и силу духа многонационального народа нашей страны, гордость за поколение победителей, освободивших мир от фашизма.
Мы чтим подвиг всех тех, героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.
Для нас они – яркий пример отваги и стойкости, патриотизма и любви к Отечеству.
В этот светлый день всенародного торжества желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия!», — говорится в поздравлении.
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