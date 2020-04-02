В четверг, 2 апреля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД.

В режиме ВКС были озвучены последние на сегодняшний день данные по ситуации в регионе и обсуждены принимаемые меры.

«Мы рассмотрим также готовность наших энергетических сетей к нагрузке домохозяйств, разработку программно-технических решений, необходимых для выдачи специальных разрешений для проезда. Сейчас в режиме самоизоляции находится большинство граждан, в связи с чем приходится контролировать этот вопрос. Мы поговорим и об обеспечении населения продовольствием: какие меры мы предпринимаем, чтобы управлять нашими запасами. Кроме того, обсудим меры санитарной обработки городов, особенно, столицы», - обратился к участникам заседания Здунов.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Николай Павлов ознакомил коллег со статистическими данными на момент проведения ВКС.

По итогам лабораторных исследований, проведенных в установленном порядке в Противочумном центре Роспотребнадзора в г. Москве, подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе - 7 детей, 4 человека – старше 65 лет. При этом среди установленных случаев заболевания 3 – это носители инфекции с бессимптомным течением. Еще 10 человек с предварительным положительным тестом ожидают окончательных результатов.

«14 человек из заболевших прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции: Великобритании, Германии, Турции, Ирана, Арабских Эмиратов. 36% заболевших выявлены при обследовании контактных лиц. На сегодняшний день установлено три домашних очага и один очаг по работе. Все лица в рамках этих очагов обследованы, положительные пробы либо уже подтверждены, либо направлены на подтверждение. В очагах проведена дезинфекция», - сообщил Павлов.

Что касается возможностей для проведения исследований, то Управлением Роспотребнадзора по РД совместно с Миинздравом РД определен перечень из 6-ти лабораторий для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции: 3 лаборатории Роспотребнадзора – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Дагестанская противочумная станция и ее Кизлярское отделение, которые за сутки могут выполнить 250 видов исследований и 3 лаборатории государственных медицинских организаций – ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней», ГБУ РД «Городской диагностический центр», ГБУ РД «Республиканский диагностический центр», каждая из- которых может выполнить по 70 видов исследований в день. Также ведется перепрофилирование других медорганизаций. Рассматривается и возможность привлечения к этой задаче частных лабораторий, в том числе в Буйнакске, что позволит увеличить число проводимых ежесуточных исследований на коронавирус. На сегодняшний день республика обеспечена тест-системами на 1,5 тысячи исследований, расходных материалов для подготовки тест-систем имеется на 800 исследований.

«Сегодня мы получаем из федерального центра расходных материалов на 1200 исследований и тест-систем на 3,5 тысячи исследований. Кроме того, мы уже получили подтверждение о выделении нам дополнительных расходных материалов, также нами подана заявка на отправку нам дополнительных тест-систем», - дополнил главный государственный санитарный врач республики.

Он также уточнил, кому конкретно показаны лабораторные обследования: это люди, вернувшиеся на территорию России с признаками респираторной инфекции, контактировавшие с больными COVID-19, с диагнозом «внебольничная пневмония», лица старше 65 лет, обратившиеся за помощью с признаками респираторной инфекции, медицинские работники, имеющие риски инфицирования. Помимо них, обследованию подлежат лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (специнтернаты, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) и персонал – при появлении симптомов респираторного заболевания.

Кроме того, прорабатывается вопрос обследования граждан по их желанию в коммерческих лабораториях: уже есть в наличии ряд новых тест-систем, получивших регистрацию, которые будут поступать в коммерческом порядке.

В целом, по словам Павлова, все прописанные мероприятия проводятся в установленном порядке. С 29.03.2020 г. в Международном аэропорту «Махачкала» организовано проведение дистанционной термометрии и анкетирования пассажиров на внутренних рейсах, прибывающих из Москвы, с дополнительным привлечением студентов медико-профилактического факультета ДГМУ.

Всего проведены мероприятия в отношении 32 воздушных судов с количеством пассажиров - около 4 тысяч человек. 20 прибывшим на территорию республики из-за рубежа вручены постановления о нахождении на домашней изоляции и памятка о действиях в случае ухудшения состояния здоровья.

Помимо этого, выявлен 21 человек с повышенной температурой и признаками респираторного заболевания. Данные граждане госпитализированы из аэропорта Махачкала в Каспийский инфекционный стационар.

Комментируя, Артём Здунов подчеркнул, что именно те люди, которые находятся сейчас на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, а это - медработники, волонтеры, сотрудники Роспотребнадзора и МВД, в первую очередь будут обеспечены поступившими в республику масками, перчатками, антисептиками. «Приоритет должен быть отдан тем лицам, которые имеют постоянный контакт с людьми. Большая партия масок уже идет в республику. Прошу отслеживать запасы и распределение средств индивидуальной защиты. Это касается и товаров первой необходимости, и бесперебойной доставки продовольственных товаров. Прошу органы внутренних дел обратить на это внимание: экономика не должна испытывать каких-либо сложностей. Все должно работать», - поручил премьер-министр.

Продолжил тему, подробнее рассказав о течении уже подтвержденных заболеваний, министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. По его словам, 13 человек, инфицированных коронавирусом, проживают в Махачкале. Среди них – двое детей, госпитализировано 9 человек, двое находятся на самоизоляции. В Каспийске – 8 заболевших. Один инфицированный установлен в Кизлярском районе. Пациенты находятся в Республиканском центре инфекционных болезней. Три случая заражения зафиксировано и в Левашинском районе. Это члены одной семьи, в настоящее время изолированные в инфекционные боксы Левашинской районной больницы.

«Тот факт, что из 25 человек 13 – это заболевшие в результате контакта, подтверждает оправданность тех жестких мер, которые у нас сейчас проводятся в регионе», - отметил министр здравоохранения РД.

Что касается состояния инфицированных, то у 19 человек заболевание протекает в легкой форме, у 4 – в среднетяжелой, и одна пациентка старше 85 лет находится в тяжелом состоянии. Женщину перевели в реанимацию по причине развившихся осложнений, характерных для лиц пожилого возраста и имеющих сопутствующие заболевания.

Помимо этих людей, еще 19 находится в медучреждениях на обследовании.

За теми, кто находится на самоизоляции по первично положительным результатам, осуществляется дистанционное медицинское наблюдение.

Также Гаджиибрагимов проинформировал о проводимой работе по расширению дополнительных мест для размещения заболевших новой инфекцией, оснащенности учреждений необходимым оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, обеспечению возможности проведения клинико-лабораторных исследований.

О принимаемых мерах по обеспечению соблюдения жителями республики режима самоизоляции рассказал зам.министра внутренних дел - начальник полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря.

В рамках реализации предупредительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции органы внутренних дел региона ежесуточно получают сведения о жителях республики, пересекающих границу на въезде в Россию. Эти сведения перепроверяются по информационным базам МВД в целях установления фактического местонахождения людей. Информация о тех, кто прибывает в Дагестан, направляется в Роспотребнадзор и Правительство региона. Кроме того, проводится проверка соблюдения карантинных мероприятий гражданами, изолированными на дому в результате постановлений Управления Роспотребнадзора по РД. Нарушение режима самоизоляции влечет за собой административную ответственность: в настоящее время к ней привлечен 51 житель республики.

Кроме этого, в соответствии с принятыми Главой и Правительством республики нормативными актами с 1 апреля введены ограничительные меры по передвижению личного автотранспорта по территории Дагестана. При этом ограничения не касаются передвижения служебного транспорта экстренных и коммунальных служб, служб жизнеобеспечения, предприятий непрерывного цикла, организаций, обеспечивающих порядок, а также органов власти и управления. Не принимаются ограничительные меры и в отношении рейсового пассажирского транспорта.

В случае возникновения каких-либо вопросов, в том числе касающихся передвижения в условиях режима самоизоляции, граждане могут обращаться по номеру горячей линии 8-800-3500063 круглосуточно.