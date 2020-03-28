Минздрав РД: В больницах Дагестана имеется 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

«В Дагестане ситуация с аппаратами ИВЛ лучше, чем во многих регионах страны, на сегодняшний день в медучреждениях 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, в Кизлярской ЦГБ 18 аппаратов, причём часть была закуплена в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также специалистами Минздрава Дагестана ведётся дополнительная закупка ИВЛ экспертного класса» - рассказали в ведомстве. Во избежание распространения вирусной инфекции гражданам республики рекомендуется ограничить себя от контактов с внешним миром без острой на то необходимости. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава сообщают, что необходимые ресурсы по противодействию коронавирусу имеются. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться на федеральный номер горячей линии: 8 (800) 350-00-63 (звонок бесплатный).