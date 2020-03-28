ЗАМАНА - Минздрав РД: В больницах Дагестана имеется 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

Минздрав РД: В больницах Дагестана имеется 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

Автор
28 марта, 2020. Суббота 14:51
Минздрав РД: В больницах Дагестана имеется 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

В Дагестане на сегодняшний день имеется в медицинских учреждениях 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Минздрав РД: В больницах Дагестана имеется 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Информация

«В Дагестане ситуация с аппаратами ИВЛ лучше, чем во многих регионах страны, на сегодняшний день в медучреждениях 680 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, в Кизлярской ЦГБ 18 аппаратов, причём часть была закуплена в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также специалистами Минздрава Дагестана ведётся дополнительная закупка ИВЛ экспертного класса» - рассказали в ведомстве. Во избежание распространения вирусной инфекции гражданам республики рекомендуется ограничить себя от контактов с внешним миром без острой на то необходимости. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава сообщают, что необходимые ресурсы по противодействию коронавирусу имеются. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться на федеральный номер горячей линии: 8 (800) 350-00-63 (звонок бесплатный).

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top