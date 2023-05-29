Участие в мероприятии приняли заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев, генеральный директор АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, представители заинтересованных федеральных ведомств, руководители органов исполнительной власти республики, а также члены финансовых организаций, институтов развития и общественных объединений.

Главная цель выстраиваемого с бизнесом диалога – определить точки роста экономики региона, сформировать перечень барьеров на пути у бизнеса, обозначить возможности заемного финансирования и других мер поддержки, в частности для развития в республике ковроткачества, рыбоводного хозяйства и мясного овцеводства.

Открывая встречу, Сергей Назаров поприветствовал всех собравшихся в зале и призвал участников встречи к честному и открытому разговору.

«Дагестан – один из крупнейших субъектов Северо-Кавказского федерального округа. У республики огромный потенциал.

Сегодня Дагестан занимает первое место в СКФО по объему инвестиций в основной капитал – в 2022 году привлечено 314 млрд рублей. Это в два раза выше, чем еще десять лет назад. В регионе реализуются проекты обувного, туристического и стекольного кластеров, активно развивается сельское хозяйство. В рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата республика занимает 16 место, это хороший показатель, мы видим положительную динамику», - отметил Сергей Назаров.

Вместе с тем, он обратил внимание, что у бизнеса республики есть сложности, которые в общем такие же, как и в других регионах СКФО.

«Есть и недочеты. Прежде всего, это доступность кредитных решений и кадровый дефицит, которые непосредственно влияют на экономику региона. Для грамотного решения этих вопросов мы в том числе проводим такие встречи.

И сегодня наш диалог должен быть нацелен на обсуждение развития бизнеса, возникающих при этом сложностей и проблем», - подчеркнул Назаров.

В свою очередь, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Надыкто добавил, что дагестанские предприниматели могут полагаться также на поддержку со стороны аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО.

«Основная задача института уполномоченных – это снятие административных барьеров в развитии предпринимательства и пресечение попыток противоправного влияния на ведение бизнеса. И такие диалоги, как и межведомственное взаимодействие, очень важны в этой работе. Призываю к сотрудничеству и готов ответить на все ваши вопросы», - заверил в поддержке Надыкто.

О необходимости формирования комфортной среды для бизнеса говорил и Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев. В своем выступлении он отметил, что, несмотря на возникаемые сложности, малый и средний бизнес в регионе продолжает развиваться.

Так, в апреле текущего года количество субъектов МСП в Дагестане превысило досанкционные значения и составило более 46,4 тыс., а рост зарегистрированных «самозанятых» граждан составил 576%.

Руслан Алиев помимо этого рассказал и о реализуемых в республике мерах поддержки и создании механизма управления «теневой» экономикой.

О работе в регионе института развития Кавказ.РФ рассказал также генеральный директор компании Андрей Юмшанов. Он назвал Дагестан одним из флагманов экономики Северного Кавказа, отметив, что для раскрытия потенциала республики необходимы более активные меры.

По его словам, в проработке института развития в настоящее время – три дагестанских инвестпроекта стоимостью 6,4 млрд рублей. Это производство напитков и соков, завод по переработке фруктов и овощей, а также проект в Каспийске – организация производства стеклянных нитей.

«Нам, как инвестиционной компании, очень важно слышать позицию бизнеса. Самый главный вопрос по всем республикам, включая Дагестан, – наличие «дешевых» денег. Именно поэтому на подобные встречи мы приглашаем и банки, и институты развития – таким образом, выстраивается прямой диалог. Мы выступаем проводником между бизнесом и властью и видим, что результат есть. Ежегодно инвестиционный портфель банков на Северном Кавказе растет. К примеру, часть своих ресурсов мы объединили со Сбером. И по контракту предполагается, что только в Республике Дагестан он профинансирует проекты на сумму порядка 2,5 млрд рублей, и это только начало», – отметил Андрей Юмшанов.

Также Кавказ.РФ продолжает работу над новым туристическим проектом — Каспийский прибрежный кластер. Будущий морской курорт сможет привлечь в республику 72 млрд внебюджетных инвестиций, обеспечит работой почти 7 тысяч человек. Строительство инфраструктуры на побережье планируется начать в 2026 году.

Далее слово для выступления было предоставлено предпринимателям.

Председатель Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ», депутат Народного Собрания РД Зульгимар Тагибова рассказала о барьерах и проблемах, возникающих при реализации инвестиционных проектов.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Дагестан Бадрутин Магомедов затронул вопросы оптимизации механизма взаимодействия субъектов МСП с органами власти.

Возможность высказаться и задать интересующие вопросы была предоставлена каждому желающему.

В зале звучали предложения по дополнительной поддержке инвестиционных проектов, подготовке профессиональных рабочих кадров для предприятий, повышению доступности заемного финансирования, развитию туристической сферы и мн. др.

Помимо основных спикеров, на вопросы предпринимателей отвечали также представители финансово-кредитных организаций, в частности руководители региональных отделений Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и Корпорации МСП.

В ходе обсуждений предприниматели смогли получить также консультативную помощь по использованию различных финансовых механизмов поддержки.

Так, Управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко отметил, что они финансируют предприятия различных отраслей и заинтересованы в развитии экономического потенциала республики. Одним из стратегических направлений работы ВТБ в Дагестане остается поддержка местного предпринимательства, в том числе с использованием действующих механизмов льготного кредитования. За 2022 год и четыре месяца 2023 года банк предоставил дагестанским компаниям 1,3 млрд рублей, из которых большую часть – 970 млн рублей – на реализацию инвестиционных проектов.

«По итогам января-апреля 2023 года кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Дагестане увеличился на 18% и составил 2,9 млрд рублей. Портфель привлечённых средств юридических лиц в республике составил 1,8 млрд рублей», - сообщил Дыренко.

Напоследок участникам встречи были презентованы региональный проект «Инвестиционный портал как инструмент развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе», реализуемый Агентством по предпринимательству и инвестициям РД, и федеральный проект «Профессионалитет» - эффективный инструмент удовлетворения кадровых потребностей инвестиционных проектов», инициатором которого выступает Министерство просвещения РФ.

По итогам встречи с бизнесом Дагестана региональные и федеральные власти в связке с институтами развития, банками и предпринимателями сформируют актуальный портфель государственных мер инструментов поддержки, в том числе экспертной и кадровой, подготовят предложения по дополнительным решениям.

Отметим, что это четвертая встреча с предпринимателями Северного Кавказа. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Это откровенный диалог обо всех вызовах и возможностях ведения бизнеса в СКФО. Помимо бизнеса — институты развития, банки, профильные органы власти и общественные организации.