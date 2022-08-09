Руководитель РД провёл собрание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона

Вчера, 8 августа, под председательством Главы Республики Дагестан Сергея Меликова прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона с учетом внешних факторов.

Открывая заседание, Глава региона поднял актуальный вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Без нормализации ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса, устойчиво развивать экономику невозможно», - сказал Сергей Меликов, аргументируя объединение усилий оперативных штабов по подготовке к осенне-зимнему периоду и обеспечению устойчивому развитию экономики.

Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев доложил о принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики Республики Дагестан в условиях воздействия внешних факторов.

Говоря о разработанном Правительством России комплексе мер по поддержке экономики регионов, первый вице-премьер проинформировал о выделении более 3,6 млрд рублей для реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса для создания комфортной городской среды. Так, Республикой Дагестан были получены средства в размере 30,6 млн рублей на реализацию проектов благоустройства территории в малых городах и исторических поселениях.

Руслан Алиев рассказал также об упрощении механизма получения земельных участков для строительства социально значимых объектов, предполагающего ускорение процедуры экспертизы проекта и разработки документов по планировке территории.

Первый вице-премьер отметил, что в условиях санкций производители и поставщики сталкиваются с дополнительными издержками. Для их поддержки на федеральном уровне упрощен и действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку продукции компаний, а также более чем в два раза увеличен максимальный размер такой выплаты – с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. По его словам, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на эти цели предусмотрено почти 8 млрд рублей.

О ходе подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов. Докладчик подробно рассказал о запланированных в этой связи работах в муниципалитетах: замене железобетонных опор, ремонте трансформаторных пунктов, замене их корпусов и т.д.

Виктор Абаимов напомнил, что в рамках программы повышения надежности энергосистемы в РФ, за счёт федерального финансирования на сумму 7,683 млрд был согласован первый этап работ на территории региона.

Первый вице-премьер Манвел Мажонц, комментируя доклад, сообщил о том, что программа подготовки к осенне-зимнему периоду в текущем сезоне в 2 раза превышает по объёму запланированных мероприятий программу предыдущего года. При этом он отметил определённое нарушение сроков выполнения мероприятий со стороны ресурсоснабжающих организаций, что приводит к снижению их результативности.

Выступал на заседании также генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров, который доложил о нуждающихся в обновлении порядка 58 км газовых сетей на территории республики. По его словам, в целях их реконструкции в следующем году дочерние компании Газпрома направят более 540 млн рублей.

Заместитель Председателя Правительства РД – министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов проинформировал о проведении инвентаризации газораспределительных и электрических сетей на территории региона и принятии мер по оформлению права собственности на бесхозяйные энергетические объекты. Так, 1610 км бесхозяйных газовых сетей было выявлено в рамках инвентаризации, проведенной Минимущества РД.

Заур Эминов отметил, что по результатам инвентаризации сформированы сводные данные протяженности газовых сетей в разрезе каждого муниципального образования, идет работа по регистрации бесхозяйных сетей в собственность муниципальных образований, которую планируется завершить до конца года. На кадастровый учет уже поставлены 1287 км, что составляет 80,0 % от общей протяженности бесхозяйных газовых сетей.

Он уточнил, что зарегистрировано право собственности на 325,1 км - 20,2 % от общей протяженности бесхозяйных газовых сетей. В этой связи выступающий обратился к ПАО «Россети Северный Кавказ» с предложением о формировании совместного с районами и городами единого перечня бесхозяйных сетей.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Усевич доложил о заключенном договоре с одной из самых крупных кадастровых компаний РФ ООО «Призма» на порядка 150 млн рублей в рамках исполнения поручения Президента России по оформлению бесхозяйного имущества. Работа по выявлению бесхозяйных объектов, подготовке технических планов и постановке на учёт в Росреестре планируется в Кумторкалинском, Унцукульском, Хасавюртовском районах, Махачкале и Хасавюрте. Работу планируется завершить к 1 декабря 2022 года.

О необходимости обеспечения социально значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения доложил министр энергетики и тарифов Дагестана Ризван Мурадов.

Он обратил внимание на важность принятия оперативных мер по обеспечению резервными источниками снабжения электроэнергией организаций, подведомственных региональному министерству здравоохранения. Так, при отключении электроснабжения или при снижении напряжения в сети нарушаются правила хранения лекарственных препаратов, выходит из строя дорогостоящее медицинское оборудование, что несет прямую угрозу здоровью и жизни населения республики.

«В случае отключения кислородных станций в период высокого уровня распространения короновирусной инфекции, последствия могут быть непредсказуемыми», - заявил он.

По словам министра, до конца года планируется обеспечить резервными источниками электроснабжения 18 объектов здравоохранения.

Меры по информированию граждан и бизнеса со стороны ресурсоснабжающих организаций недостаточны, заявил министр энергетики и тарифов Дагестана Ризван Мурадов. По его мнению, диспетчерские службы и другие каналы возможного получения информации не справляются с потоком обращений при возникновении сбоев в подаче энергоресурсов, и люди подолгу не могут получить необходимые разъяснения.

Представитель ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Усевич отметил в этой связи, что в ближайшее время соответствующие предложения по совершенствованию механизма обратной связи будут подготовлены.

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев сообщил об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Он напомнил, что за период с 2019 по 2021 год жильем обеспечены 966 детей-сирот, дополнительно включены в список на обеспечение 863 человека.

По словам министра, с учетом предусмотренных средств и текущей стоимости одного квадратного метра жилья в 2022 году планируется обеспечить жилыми помещениями 396 человек.

Отмечается, что Минобрнауки Дагестана еженедельно проводится анализ принимаемых муниципалитетами мер по обеспечению жильём детей-сирот. Так, на сегодняшний день заключен 161 из 396 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

В 24 муниципалитетах работа по заключению контрактов завершена - заключено 75 контрактов; в 23 муниципалитетах из 204 контрактов заключено 86; в 4 муниципалитетах не заключено ни одного контракта.

Глава Дагестана поручил усилить работу по обеспечению детей-сирот жильем и отчитаться по ее итогам.

В рамках оперштаба Сергей Меликов также анонсировал создание Комиссии при Главе РД для подготовки предложений по формированию резерва управленческих кадров. В коллегиальный орган войдут представители общественных организаций, научного сообщества и органов власти. На комиссию будут возложены задачи по созданию кадрового резерва компетентных управленцев и контролю за эффективностью кадровой политикой органов власти.

В завершение глава региона поручил Минздраву РД, Минобрнауки РД совместно со столичной администрацией в месячный срок подготовить информацию об уровне обеспеченности посёлков Махачкалы социальными объектами, в том числе ФАПами, детскими садами и школами, с соответствующими предложениями.