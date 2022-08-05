Во встрече приняли участие руководители министерств и ведомств, курируемых вице-премьером отраслей: министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, председатель Комитета по рыбному хозяйству Виктор Руденко, председатель Комитета по ветеринарии Магомед Шапиев и заместитель председателя Комитета по виноградарству Ахмед Ахмедов.

На повестку был вынесен вопрос взаимодействия органов исполнительной власти региона с Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Открывая встречу, Нариман Абдулмуталимов отметил, что от общей слаженной работы зависит продовольственная безопасность, перспектива развития аграрного комплекса, качество выпускаемой продукции и жизнь населения.

«Контроль продукции от поля до прилавка очень важен. Существует много вопросов, которые требуют тщательного изучения и принятия мер, в частности по линии минсельхозпрода, Комитетов по рыбному хозяйству и ветеринарии», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщил Курбан Рамазанов, одной из основных проблем на сегодняшний день, учитывая Постановление Правительства РФ №336, является то, что надзорные органы не могут проводить проверки.

«Органы местного самоуправления перестали проводить работу по земельному контролю. Мы направили 42 муниципальным образованиям план взаимодействия, отреагировали только 12», - сказал Рамазанов.

Он предложил провести общее собрание с главами муниципалитетов и предметно обсудить все существующие проблемы по земельному контролю и посевной кампании.

«Нам необходимо вести контроль посадочного материала, который ввозится в республику. Мы не знаем, что завозят, сажают и чего ждать. Нет апробации, нет сертификата и нет контроля», - выразил обеспокоенность Курбан Рамазанов.

Далее присутствующие озвучили проблемы, в решении которых им нужна помощь и взаимодействие с Россельхознадзором. Они касались опустынивания отгонных земель, завоза птичьего корма, бесконтрольного вывоза птицы, мяса и рыбы, обеспечение продуктами соцучреждений, а также инвентаризации и изучения состава почвы полей, которые не используются на протяжении десятилетий и др.

Подводя итоги встречи, вице-премьер подчеркнул, что все обозначенные вопросы должны найти свое решение.

«Я думаю, без помощи Россельхознадзора нам будет сложно разрешить ситуацию. Попробуем совместно выработать единый механизм действий и довести его до всех органов власти, после чего будем требовать работу», - заключил Нариман Абдулмуталибов.