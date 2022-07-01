На заседании была рассмотрена программа газификации региона в части подведения газа к жилым участкам в рамках программы догазификации, запущенной по итогам поручений Президента России Владимира Путина.

Предваряя обсуждение повестки, Манвел Мажонц обратил внимание на своевременное выполнение перечня поручений, указанного вице-премьером России Александром Новаком, подчеркнув, что исполнение всех указанных пунктов в перечне поручений находится на особом контроле у Правительства РФ.

О проводимой работе по газификации горных районов республики, предусмотренных генеральной схемой газоснабжения и газификации, рассказал директор НТЦ «Региональные системы газоснабжения» АО «Газпром промгаз» Максим Сосков. Он представил предложения по автономной газификации горных районов с использованием сжиженного природного газа.

«Компания АО «Газпром промгаз» совместно с региональным оператором разрабатывает схему газификации населенных пунктов горных районов, где изучается вопрос строительства газовых объектов в 79 населенных пунктах протяженностью 239 км. Наша программа газификации сможет охватить более 15 тыс. домовладений. В частности, речь идет о Гунибском, Цунтинском, Чародинском, Шамильском районах и Бежтинском участке.

Также в настоящее время для стабильного и полного обеспечения потребителей республики на перспективу подписаны согласования схем газификации районов с руководителями муниципальных образований. Прорабатывается вопрос включения в Генеральную схему мероприятий по реконструкции перегруженных газораспределительных сетей», - рассказал Максим Сосков.

Далее представители АО «Газпром промгаз» провели презентацию и подробно рассказали о мероприятиях по развитию газораспределительной и газотранспортной систем, в том числе для организации возможности подключения новых потребителей и ответили на проблемные вопросы по газификации районов некоторых муниципалитетов, расположенных в труднодоступных горных районах.

Продолжая обсуждение генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров привел статистику реализации мероприятий по догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах на территории республики. Была проанализирована динамика и актуальная ситуация по догазификации и их исполнение территориальными операторами программы.

Так, по информации «Газпром межрегионгаз Махачкала», в соответствии с планом-графиком догазификации до конца 2022 года планируется обеспечить техническую возможность подключения к сетям газораспределения для 2048 домовладений в 213 населенных пунктах республики.

«По состоянию на 29 июня поступило 2841 заявки, из них 2482 заявок - принято в работу, 359 заявок – отклонено, заключено 1625 договоров на технологическое присоединение. Количество заключенных договоров увеличилось на 6% по отношению к предыдущему месяцу. Исполнено до границ земельного участка - 383 договора, из них с пуском газа - 171 договоров», - проинформировал Ленар Мансуров.

В целях сокращения сроков реализации мероприятий по догазификации предложено рассмотреть возможность введения с 7 июля в действие уведомительного порядка выдачи органами местного самоуправления предварительных согласований мест размещения газопроводов, разрешений на размещение газопроводов и разрешений на производство земляных работ, а также передачу в газораспределительные организации схем расположения объектов газоснабжения населенных пунктов, подготовленных с использованием сведений единой электронной картографической основы.

В ходе встречи были изучены общие вопросы взаимодействия с гражданами, сбора заявок и потенциал получения льгот жителями республики в виде единовременной денежной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Об этих вопросах более подробно доложил заместитель министра труда и социального развития РД Зураб Багомедов.

Он напомнил, что порядок предоставления меры социальной поддержки был утвержден согласно Постановлению Правительства РД от 6 апреля 2022 г. №69. Единовременную выплату могут получить ветераны ВОВ, вдовы, бывшие несовершеннолетние узники, инвалиды 1 группы, семьи, имеющие детей инвалидов, многодетные семьи, одиноко проживающие граждане, старше 60 лет.

Выдачу субсидий осуществляют Управления соцзащиты населения в городах и районах республики. Для получения выплаты необходимо быть зарегистрированным по месту жительства в принадлежащем на праве собственности жилом помещении, иметь договор с газораспределительной организацией о подключении указанного жилого помещения к сетям газораспределения после 21 апреля 2021 года, а также выполнить обязательства в рамках договора по подготовке домовладения к приему газа.

Отдельно он рассказал о мерах, которые принимаются для проверки и подтверждения информация о гражданах, нуждающихся в бесплатной установке газового оборудования.

«Для подтверждения наличия домовладений и проживания в них граждан, нуждающихся в бесплатной установке газового оборудования, работники комплексных центров социального обслуживания населения, на основании сведений, предоставленных ООО «Газпром газораспределение Дагестан» провели подворовой обход адресов, во всех муниципалитетах республики.

Надо отметить, что единовременная выплата выдается однократно и только на одно жилое помещение в размере фактических расходов, но не более 90 тыс. рублей. Субсидию получат 1098 малоимущих граждан. Финансирование расходов на единовременную денежную выплату осуществляется за счет средств республиканского бюджета», - уточнил Зураб Багомедов.

«В целях своевременного предоставления гарантированных мер социальной поддержки Минтрудом РД списки указанных граждан направлены в Министерство энергетики и тарифов РД и в газораспределительные организации для содействия в ускорении работ по догазификации их домовладений. Также указанные списки граждан направлены органам местного самоуправления для оказания гражданам, при необходимости, содействия в оформлении правоустанавливающих документов на их земельные участки и домовладения», - заключил Багомедов.

В свою очередь, Манвел Мажонц отметил, что республика приняла решение профинансировать эту программу и заложила в бюджет порядка 98 млн рублей. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность расширить список льготных категорий граждан, упростить список необходимых документов для получения льготы.

«Надо не затягивая принимать эти решения и начинать информационную кампанию и разъяснительную работу, чтобы люди знали о программе и пользовались социальными льготами. Наша задача, чтобы каждый кто имеет основания получили субсидию и воспользовались благами социальной программы в полном объеме», - подчеркнул первый вице-премьер.

Далее с докладом о ходе размещения в ГИС ЖКХ сведений органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и региональных операторов по обращению с ТКО выступил руководитель Госжилинспекции РД Сергей Касьянов.

Докладчик озвучил, что Госжилинспекция РД в период с 30 мая по 29 июня 2022 года провела ряд выездных совещаний, посвящённых полноте и качеству размещенной информации в ГИС ЖКХ поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Такие встречи прошли с руководством 9 городов республики, а также с руководством Каякентского, Дербентского, Хасавюртовского, Кизилюртовского, Кизлярского, Тарумовского, Ногайского, Буйнакского районов. Со всеми остальными муниципальными районами совещания прошли в формате ВКС.

«По результатам проведенных мероприятий по размещению данных в системе по республике наблюдается положительная динамика, но вместе с тем есть муниципальные образования, где главы и органы муниципального жилищного контроля не отслеживают размещение информации в системе ГИС ЖКХ», - отметил Касьянов.

В завершение своего выступления руководитель Госжилинспекции озвучил ряд предложений, направленных на ускорение работы по размещению в ГИС ЖКХ договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг

По итогам заседания были утверждены планы дальнейшей совместной деятельности. Профильным подразделениям и ООО «Газпром межрегионгаз» поручено продолжить работу по развитию газификации и догазификации дагестанских потребителей.

«Несомненно, взаимодействие региона, оператора газификации и газораспределительных организаций способствует выполнению задачи по обеспечению доступности газа и в целом повышению качества жизни в регионе», - завершил Мажонц.

В заседании также приняли участие первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газификация Алексей Бугаенко и министр энергетики и тарифов РД Ризван Мурадов.