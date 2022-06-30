Все было иначе: историки восстановили правду о Петре Великом

9 июня (по старому стилю — 30 мая) 1672 года удар большого колокола Успенского собора Кремля поддержали звоном церкви и монастыри столицы. В семействе царя Алексея Михайловича случилось прибавление, притом счастливое: 14-й ребенок правителя Петр, не в пример старшим сыновьям Федору, Дмитрию и Ивану, появился на свет здоровым.

Первенец от второго брака, младший отпрыск большой фамилии — с детства изгой в мире сводных братьев и сестер. Возможно, именно поэтому его нежданное восхождение к власти означало для России разрыв с предыдущей эпохой, упразднение прежних обычаев, правил и порядков ради того, чтобы усвоить образ жизни, во многом напоминавший современный. Какой ценой удалось этого добиться?

Миф первый: Петр Великий обескровил Россию

Сражение за память Петра Великого началось еще в императорской России, где царя-реформатора подняли на знамя его потомки Романовы, а критиковали — иногда совершенно несправедливо — оппозиционеры, включая либералов-прогрессистов.

Лидер либеральной кадетской партии Павел Милюков опубликовал собственное исследование, путем подсчетов установив, что число налогооблагаемых хозяйств в эпоху Петра Великого сократилось на 20%. Трудно сказать, двигала ли Милюковым научная наивность или стремление задеть репутацию монархии. Но историк-политик сделал вывод, что население России сократилось при Петре на ту же долю, а следовательно, его правление принесло стране опустошение, демографический кризис и упадок сил.

То, что затяжная война со Швецией потребовала напряжения всех ресурсов, хорошо знали современники Милюкова, поэтому его слова принимали на веру. Хотя историк Клочков еще в 1911 году оспорил теорию о демографическом крахе, игнорировавшую данные подушевой переписи. История появления этого документа позволяет объяснить, на чем именно споткнулся Милюков. Резкое падение числа жителей смущало самого Петра Великого, заподозрившего "утайки", вызванные нежеланием подданных платить подати. Бороться с обманом переписчиков направили ревизоров, и худшие опасения подтвердились. За сверкой данных следил первый русский историк Василий Татищев. "Некоторые по три и четыре двора вместе сводили, избы посломали и одним двором писали", — записал он.

Обмануть Петра Великого не вышло, а считать численность "по дворам" — нечестно. Как это делать справедливо, показывает инфографика ТАСС.

Миф второй: Петр Великий отдал Россию немцам

Другое обвинение против Петра Великого выдвигали оппозиционеры справа — консерваторы, утверждавшие, что из-за реформ начала XVIII века Россия утратила свой национальный дух. Этот упрек был настолько серьезен, что разворачивался в целую политическую программу и был способен сотрясти высшие этажи власти. В 1741 году дочь Петра Великого Елизавета совершила государственный переворот, обвинив свою предшественницу Анну Леопольдовну в том, что при ее правлении власть сосредоточили в своих руках немцы. Факты недостаточно подтверждают это обвинение. Из 215 высших чиновников российских коллегий (министерств) и судей в 1730-е иноземцами являлись только 28. При Петре Великом, создавшем коллегии, эта цифра была чуть выше — 30.

Иначе дело обстояло в войсках, для модернизации которых царю понадобился иностранный опыт. В 1690-е и 1700-е годы российский флот создавался с нуля. Именно поэтому среди морского командного состава, сформированного Петром, преобладали выходцы из-за рубежа: из 31 высшего флотского чина с 1700 по 1725 год русских насчитывалось только пятеро.

Инфографика ТАСС показывает, как обстоял отбор на командные должности в ключевом роде войск — пехоте.

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По штату 1711 года запрещалось комплектовать полки более чем на треть иностранными офицерами, а в действительности их доля составляла в среднем 19%. Среди генералов, взятых Петром на службу, больше всего "легионеров" насчитывалось в 1708 году — 39 из 51. На последнем отрезке правления Петра их доля ощутимо сократилась до 22 из общего числа в 61.

Значило ли это по совокупности, что Петр Великий отдал Россию на откуп иностранцам? С точки зрения статистики — безоговорочно нет, а куда ближе к истине мнение, что иноземцы пополнили служилую элиту империи, сумевшей воспользоваться их знаниями и умениями. При Петре иноземец-мореплаватель Витус Беринг отправился в свою первую Камчатскую экспедицию, чтобы позже открыть пролив Беринга; артиллерист Вильгельм де Геннин основал Екатеринбург и Пермь, а инженеры Кирштенштейн и Ламбер де Герен возвели Петропавловскую крепость, положив начало Северной столице. Их трудам Россия благодарна до сих пор.

Третий миф: Санкт-Петербург Петр Великий построил "на костях"

Живучий миф о Петре как жестоком правителе, пожертвовавшем ради своих целей десятками тысяч подданных, впервые появился еще при жизни императора как слух. В 1710 году датский посланник Юст Юль записал, что при сооружении Петропавловской крепости в 1703 году погибли 60 тыс. рабочих и еще 40 тыс. лишились жизней, трудясь над возведением форта Кроншлот. В 1726 году французский путешественник Обри де ла Моттре нашел в Петербурге подтверждение сведениям Юля. При строительстве дома на углу Невского и Мойки обнаружились... кости, сложенные прямо в землю. С тех пор образ Санкт-Петербурга, выстроенного "на костях", захватил воображение публицистов и первых историков. Ключевский утверждал, что "едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте", а Костомаров полагал, будто "в каналах и на костях сотен тысяч [Петр] построил себе столицу".