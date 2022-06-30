Все было иначе: историки восстановили правду о Петре Великом
- Автор Шахри
- 30 июня, 2022. Четверг 09:04
9 июня (по старому стилю — 30 мая) 1672 года удар большого колокола Успенского собора Кремля поддержали звоном церкви и монастыри столицы. В семействе царя Алексея Михайловича случилось прибавление, притом счастливое: 14-й ребенок правителя Петр, не в пример старшим сыновьям Федору, Дмитрию и Ивану, появился на свет здоровым.
Первенец от второго брака, младший отпрыск большой фамилии — с детства изгой в мире сводных братьев и сестер. Возможно, именно поэтому его нежданное восхождение к власти означало для России разрыв с предыдущей эпохой, упразднение прежних обычаев, правил и порядков ради того, чтобы усвоить образ жизни, во многом напоминавший современный. Какой ценой удалось этого добиться?
Миф первый: Петр Великий обескровил Россию
Сражение за память Петра Великого началось еще в императорской России, где царя-реформатора подняли на знамя его потомки Романовы, а критиковали — иногда совершенно несправедливо — оппозиционеры, включая либералов-прогрессистов.
Лидер либеральной кадетской партии Павел Милюков опубликовал собственное исследование, путем подсчетов установив, что число налогооблагаемых хозяйств в эпоху Петра Великого сократилось на 20%. Трудно сказать, двигала ли Милюковым научная наивность или стремление задеть репутацию монархии. Но историк-политик сделал вывод, что население России сократилось при Петре на ту же долю, а следовательно, его правление принесло стране опустошение, демографический кризис и упадок сил.
Обмануть Петра Великого не вышло, а считать численность "по дворам" — нечестно. Как это делать справедливо, показывает инфографика ТАСС.
Миф второй: Петр Великий отдал Россию немцам
Другое обвинение против Петра Великого выдвигали оппозиционеры справа — консерваторы, утверждавшие, что из-за реформ начала XVIII века Россия утратила свой национальный дух. Этот упрек был настолько серьезен, что разворачивался в целую политическую программу и был способен сотрясти высшие этажи власти. В 1741 году дочь Петра Великого Елизавета совершила государственный переворот, обвинив свою предшественницу Анну Леопольдовну в том, что при ее правлении власть сосредоточили в своих руках немцы. Факты недостаточно подтверждают это обвинение. Из 215 высших чиновников российских коллегий (министерств) и судей в 1730-е иноземцами являлись только 28. При Петре Великом, создавшем коллегии, эта цифра была чуть выше — 30.
Иначе дело обстояло в войсках, для модернизации которых царю понадобился иностранный опыт. В 1690-е и 1700-е годы российский флот создавался с нуля. Именно поэтому среди морского командного состава, сформированного Петром, преобладали выходцы из-за рубежа: из 31 высшего флотского чина с 1700 по 1725 год русских насчитывалось только пятеро.
Инфографика ТАСС показывает, как обстоял отбор на командные должности в ключевом роде войск — пехоте.
По штату 1711 года запрещалось комплектовать полки более чем на треть иностранными офицерами, а в действительности их доля составляла в среднем 19%. Среди генералов, взятых Петром на службу, больше всего "легионеров" насчитывалось в 1708 году — 39 из 51. На последнем отрезке правления Петра их доля ощутимо сократилась до 22 из общего числа в 61.
Значило ли это по совокупности, что Петр Великий отдал Россию на откуп иностранцам? С точки зрения статистики — безоговорочно нет, а куда ближе к истине мнение, что иноземцы пополнили служилую элиту империи, сумевшей воспользоваться их знаниями и умениями. При Петре иноземец-мореплаватель Витус Беринг отправился в свою первую Камчатскую экспедицию, чтобы позже открыть пролив Беринга; артиллерист Вильгельм де Геннин основал Екатеринбург и Пермь, а инженеры Кирштенштейн и Ламбер де Герен возвели Петропавловскую крепость, положив начало Северной столице. Их трудам Россия благодарна до сих пор.
Третий миф: Санкт-Петербург Петр Великий построил "на костях"
Живучий миф о Петре как жестоком правителе, пожертвовавшем ради своих целей десятками тысяч подданных, впервые появился еще при жизни императора как слух. В 1710 году датский посланник Юст Юль записал, что при сооружении Петропавловской крепости в 1703 году погибли 60 тыс. рабочих и еще 40 тыс. лишились жизней, трудясь над возведением форта Кроншлот. В 1726 году французский путешественник Обри де ла Моттре нашел в Петербурге подтверждение сведениям Юля. При строительстве дома на углу Невского и Мойки обнаружились... кости, сложенные прямо в землю. С тех пор образ Санкт-Петербурга, выстроенного "на костях", захватил воображение публицистов и первых историков. Ключевский утверждал, что "едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте", а Костомаров полагал, будто "в каналах и на костях сотен тысяч [Петр] построил себе столицу".
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