ВЛИЯНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Разрушительное влияние наркотиков на организм человека не является секретом ни для кого. Последствия приема наркотиков присутствуют абсолютно во всех системах и органах наркомана, и, к сожалению, многие из этих изменений необратимы. Ингода даже однократное употребление наркотического средства может иметь весьма плачевные результаты. Но даже обилие информации о том, к чему приводят наркотики, не уменьшает количество наркоманов. Эта статья направлена на то, чтобы информировать о пагубных последствиях употребления наркотических веществ применительно к конкретным органам и системам человеческого организма. Мы надеемся, что, прочитав эту статью, Вы узнаете многие последствия употребления наркотиков, о которых ранее и не догадывались.

Вредное влияние наркотиков на легкие

Якобы «безобидная» марихуана курится без фильтра, поэтому в легкие курильщика попадает в четыре раза больше сажи и смол, чем при употреблении обычных сигарет. В результате так называемый «хронический бронхит курильщика» развивается при курении гашиша намного быстрее.При этом значительно возрастает риск рака легких. Не стоит забывать, что для «косяка» используется любая подручная бумага, в том числе газеты. Как известно, типографская краска содержит большое количество свинца, который дополнительно отравляет неразборчивого наркомана.

Опиаты (морфин, героин) угнетают дыхательный и кашлевой центр головного мозга. В результате из-за нарушения кашлевого рефлекса резко повышается риск легочных инфекций, в первую очередь пневмонии. Нарушение акта дыхания приводит к хронической гипоксии (кислородному голоданию) всех органов. Наиболее разрушительно гипоксия действует на головной мозг и сердце. Передозировка опиатов может вызвать паралич дыхательного центра и, как следствие, смерть от остановки дыхания.

Влияние наркотиков на сердце

Разрушительное влияние наркотиков на организм человека наиболее сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. При приеме опиатов возникает угнетение центров регуляции деятельности сердца и сосудов. В результате снижается кровяное давление, урежается пульс. Организм перестает получать необходимое для жизни количество кислорода и впадает в уже описанное состояние гипоксии. Эта самая гипоксия нарушает метаболические процессы в сердечной мышце, вызывая ее дистрофию. Сердце начинает работать хуже, и уже не может обеспечить организм кислородом – круг замыкается.

Последствия употребления наркотиков группы стимуляторов (амфетамин, экстази, эфедрин, кокаин) отличаются по механизму, но сходны по последствиям. После приема стимулятора возникает учащение пульса, повышение артериального давления. Происходит спазм сосудов кожи, в результате которого нарушаются процессы терморегуляции организма. Повышается температура тела, что увеличивает нагрузку на сердечнососудистую систему. Перегрузка сердца чревата возникновением аритмий, инфарктом или инсультом.

Независимо от вида наркотика, сердце наркомана сильно изнашивается. Если он не скончается от пневмонии или передозировки, то через 3-4 года его сердце будет как у восьмидесятилетнего старика. Как следствие – развивается хроническая сердечная недостаточность и наступает смерть.

Влияние наркотиков на систему пищеварения

Большинство наркотических веществ отрицательно влияет на аппетит. В связи с этим все наркоманы имеют пониженный статус питания, вплоть до полного истощения. Наркотики, особенно опиаты, нарушают процесс выработки пищеварительных ферментов, затрудняя переваривание пищи. Также нарушаются моторные функции кишечника. Гипермоторика может вызывать болезненные спазмы в животе, а снижение моторной функции – хронический запор.

Последствия после употребления наркотиков значительно выражены в печени. Ведь именно она играет основную роль в очищении организма от токсинов, поэтому у наркоманов цирроз развивается намного чаще, чем у алкоголиков. Громаден и риск заражения вирусными гепатитами – по данным наркологической службы ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» около 98% наркоманов, употребляющих инъекционные виды наркотических веществ, страдают вирусным гепатитом C.

Влияние наркотиков на нервную систему

Любые наркотические вещества вызывают зависимость, именно в этом главное разрушительное влияние наркотиков на психику человека.

Наиболее катастрофическим является воздействие на человеческий мозг галлюциногенов. Даже однократный прием ЛСД или грибов-галлюциногенов может вызвать тяжелые необратимые изменения. Развиваются психозы, наступает потеря памяти, происходят изменения характера, снижаются умственные способности, далее – наступает моральная деградация и происходит полный распад личности. Наркотики могут стимулировать развитие психических заболеваний, таких как шизофрения. Некоторые галлюциногены могут накапливаться в тканях мозга, отравляя его даже после отказа от наркотиков.

Практически все виды наркотиков истощают нервную систему человека, приводя к депрессии, которая, в свою очередь, может довести наркомана до суицида. Подавляющее количество самоубийств случается именно вследствие употребления алкоголя или наркотиков.

Пагубное действие наркотических веществ на организм человека не ограничивается описанными явлениями. У любого наркомана, особенно принимающего опиаты, сильно снижен иммунитет. Именно поэтому пневмония стоит на втором месте среди причин смерти героиновых наркоманов после передозировки.

Вредное влияние наркотиков на организм человека видно на обмене кальция. Кости наркомана истончаются и становятся довольно хрупкими. Сильно страдают зубы: достаточно 3-4 года регулярного употребления наркотиков, особенно героина, чтобы потерять их все.

Влияние наркотиков на организм подростка

Детская и подростковая наркомания – самое ужасное последствие наркоторговли. У малолетних наркоманов зависимость возникает на много быстрее, а разрушительное действие наркотиков выражено еще сильнее. У подростков, употребляющие наркотические средства, неизбежно возникает слабоумие, а риск психических заболеваний возрастает в разы.Гораздо быстрее возникает моральная деградация и разрушение личности. Под воздействием наркотических веществ замедляется физическое развитие. Подростки, употребляющие наркотические вещества, явно отстают от своих сверстников по росту и весу.

Влияние наркотиков на репродуктивное здоровье

Длительная наркомания приводит к утрате сексуального влечения и импотенции, причем от вида принимаемого наркотика этот процесс не зависит. Также фатальным может быть влияние наркотиков на наследственность. Например, ЛСД является мутагеном. Даже однократный прием «кислоты» может вызвать необратимые изменения в человеческих хромосомах, навсегда обрекая свою жертву рождать на Свет Божий мутантов.

Влияние наркотиков на беременность

Влияние наркотиков на потомство наркомана столь же пагубно. О высоком риске врожденных уродств сказано в предыдущем параграфе. Связано это не только с мутагенным влиянием наркотических веществ на сперматозоиды и яйцеклетки, но и с таким явлением, как прямое токсическое влияние наркотиков на развитие зародыша. Если будущая мать не прекратила прием наркотических веществ во время беременности, то ребенок может родиться уже наркозависимым. Если этого не произошло, то риск заболеть наркоманией сохраняется всю жизнь. Доказано, что дети родителей-наркоманов в 3-4 раза чаще сами становятся наркоманами уже в подростковом возрасте.

В заключение еще раз подчеркну: влияние наркотиков на здоровье человека всесторонне, многогранно, но всегда деструктивно. По данным статистики, срок жизни наркомана составляет 7 – 10 лет. Стоит ли так укорачивать свою жизнь, в обмен на сомнительное удовольствие?