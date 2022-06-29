Веломарафон к Международному дню борьбы с наркоманией прошел в Дагестане

В Международный день борьбы с наркоманией в столице республики провели республиканский веломарафон.

Почти 160 велосипедистов приняли участие в мероприятии. Соревнования проводились в четырех категориях: на шоссейных и на горных велосипедах среди женщин и мужчин. С женщинами также прокатились подростки. Дистанции в соответствии с категориями составляли 10 и 5 км.

Маршрут для «шоссейников» (мужчины/женщины) и участников на горных велосипедах (мужчины) пролегал от площади Ленина до памятника Насрутдинову на одноименной проспекте и обратно. Для участниц на горных велосипедах и подростков – от площади Ленина до путепровода через переезд в Редукторный поселок и обратно.

С утра движение по проспектам Гамзатова и Петра I (затрагивая и Насрутдинова) в Махачкале было перекрыто. После регистрации участников заезда и брифинга для них состоялось официальное открытие веломарафона. Участие в мероприятии приняли министр по делам молодежи РД Камил Саидов, министр по физической культуре и спорту РД Сажид Сажидов, советник Главы РД Герман Шахвеледов, замначальника УКОН МВД по РД Гаджи Джанбулатов и чемпион мира и Европы, посол ГТО в Республике Дагестан Курамагомед Курамагомедов.

После приветствия в адрес участников и пожеланий победы Курамагомедов объявил старт марафона. Стартовали в 3 этапа интервалом в минуту.

После продолжительной борьбы были выявлены победители и двое призеров во всех категориях. Только в категории женщины-«шоссейники» было всего две участницы.

Победителям в каждой номинации вручили по 15 тысяч рублей, кубки и сертификаты от магазина «Veloprof» на 2 тыс. рублей. За второе место участников наградили премиями в 10 тысяч рублей, кубками и сертификатами на 1 000 рублей. За третье место призеры получили по 5 тысяч рублей, кубки и велосипедные бутылки.

Кроме того, самый возрастной и молодой участники также получили премии и подарки. Всем участникам вручили памятные медали и грамоты.

Напомним, что праздник спорта организовало Минмолодежи РД совместно с Минспортом республики и мэрией Махачкалы. Партнерами выступили: «Спортлидер», «Veloprof», «DAGMOTO», ВФСК «Трудовые резервы». Также сеть кофеен «Coffee Street Service» и бренд «Горная» организовали бесплатные напитки и выпечку для участников соревнований.