В Каспийске открылся этноцентр народных художественных промыслов с доступом для маломобильных граждан



В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации Каспийска Борис Гонцов, председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко, депутаты НС РД Рустам Хабилов,Заур Расулов, Почетный гражданин Каспийска, генерал-майор Герман Кириленко, а также депутаты городского собрания и представители администрации муниципалитета.

В этностудии, оборудованной необходимыми элементами для маломобильных граждан, организованы кружки ковроткачества, рукоделия и других художественных промыслов народов Дагестана. Также при студии будет действовать досуговый центр, где местные жители и туристы смогут попробовать принять участие в создании того или иного изделия. Кроме того, будет возможность послушать национальную музыку, попробовать чай из самовара со сладостями различных дагестанских народностей.

Отдельно в этностудии организовано пространство для изготовления кукол с нарядами дагестанских народностей. К каждой кукле будет прилагаться описание элементов наряда с указанием их значения. Курировать данную работу будет жительница Каспийска Назира Нурова, которая до сих пор занималась изготовлением таких кукол у себя дома. В этноцентре у нее будут помощницы, обучение смогут пройти также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил начальник управления культуры, молодежной политики и туризма каспийской администрации Шамиль Магомедов, новая этностудия призвана сохранить и дать новый толчок развитию народных художественных промыслов Дагестана.

«Инициатива открытия этностудии принадлежит главе администрации Каспийска Борису Ивановичу Гонцову, содействие в оформлении помещений оказал председатель собрания депутатов каспийского отделения партии «Единая Россия». Развитию народных художественных промыслов в стране сейчас уделяется особое внимание: в России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов РФ, а совсем недавно Президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ, согласно которому ежегодно в июне будет отмечаться День народных художественных промыслов. Поэтому мы решили организовать в городе такое пространство, которое, надеемся, заинтересует многочисленных туристов и самих горожан. Планируем организовать в Каспийске сеть таких центров», – сказал он.