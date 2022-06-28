ЗАМАНА - Господдержку семей участников спецоперации в Украине обсудили на заседании Совета ПЧ в Махачкале

Господдержку семей участников спецоперации в Украине обсудили на заседании Совета ПЧ в Махачкале

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28 июня, 2022. Вторник 12:45
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Господдержку семей участников спецоперации в Украине обсудили на заседании Совета ПЧ в Махачкале

Заседание Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека по обеспечению защиты прав на господдержку членов семей участников спецоперации на Украине.

Господдержку семей участников спецоперации в Украине обсудили на заседании Совета ПЧ в Махачкале
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Открыл мероприятие государственный секретарь РД Магомед-Султан Магомедов.

С докладом о состоянии и мерах по защите прав военнослужащих и членов их семей в условиях спецоперации выступил председатель Совета Зикрулла Ильясов.

В рамках встречи обсуждались вопросы соцподдержки семей дагестанцев-участников спецоперации, а также льгот, материальной помощи и работа благотворительных организаций в данном направлении.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по данному вопросу. Кроме того, была поддержана инициатива Главы РД Сергея Меликова об установлении в Сквере воинов-интернационалистов Стеллы с фотографиями погибших во время выполнения спецоперации на Украине. Также был отмечен положительный опыт создания в республике по инициативе Минтруда РД специального фонда «Все вместе».

Участники мероприятия предложили установить на республиканском уровне нормативно-правовые акты, предусматривающие меры соцподдержки семей участников спецоперации. С учётом высказанных предложений Совет выделил ряд рекомендаций министерствам, ведомствам, главам районов и городов, а также общественным организациям и ректорам вузов Дагестана.

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