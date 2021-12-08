Сергей Меликов поручил разобраться в ситуации с нарушением прав инвалида-колясочника Сабрины Алиевой

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на резонансную историю, которая накануне широко обсуждалась в социальных сетях. Речь идёт о конфликте между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей города Сабриной Алиевой.

Сергей Меликов прокомментировал этот вопиющий случай и поручил ответственным органам разобраться в ситуации.

«Сабрина проводит общественную работу, связанную с адаптацией городской среды под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом она занимается благотворительностью, посещает детские дома и детский онкологический центр. Кроме того, девушка ежегодно принимает участие в Санкт-Петербургском фестивале танцев на колясках. Настолько эта девочка смелая и отважная», – сказал руководитель региона.

В 2020 году Сабрина Алиева по личной инициативе занялась мониторингом доступной среды в Дагестане. За это время при ее непосредственном содействии пандусы установили многие органы государственной власти и компании.

В данный момент развивается конфликтная ситуация, связанная с неправомерными действиями ОАО «Махачкалаводоканал» в отношении Сабрины Алиевой.

30 ноября Алиева выиграла иск к ОАО «Махачкалаводоканал» по организации в данном учреждении доступной среды. Суд обязал общество построить пандус, но «Махачкалаводоканал» не занялся установкой пандуса, а решил «обнаружить» у Алиевой задолженность за употребление воды, причем именно в размере штрафа. Для этого организацией был сфабрикован фиктивный акт о том, что в доме якобы сорвана пломба с водяного счетчика и начисление за потребление было рассчитано по завышенным тарифам. В действительности, по словам Алиевой, проверки не было, пломба на счетчике цела, а подпись её отца на документе сфальсифицирована.

Сергей Меликов подчеркнул, что организация доступной среды – это прямое поручение Президента России Владимира Путина, а травля по отношению к тем, кто нуждается в поддержке, недопустима.

Подытоживая, Глава Дагестана потребовал у мэрии столицы организовать публичное извинение со стороны «Махачкалаводоканала» перед Алиевой, призвав всех руководителей по-человечески относиться к людям.

Также Сергей Меликов обратился к прокурору Дагестана Алексею Ежову с просьбой организовать проверку этого факта. Прокурор заверил, что разберётся в этой ситуации незамедлительно.