В Махачкале Султан Хамзаев провел личный прием граждан

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев провел личный прием в Махачкале. Парламентарий пообщался с жителями столицы Дагестана по остростоящим вопросам и проблемам. Все прозвучавшие обращения жителей депутат взял на личный контроль. В разговоре с корреспондентом «Мирмола» Султан Хамзаев отметил острую нехватку в контакте такого рода и добавил, что граждане заинтересованы в развитии социальной инфраструктуры в столице региона.

«Сегодня провел личный прием граждан в Махачкале. Во-первых, почти все присутствующие отметили острую нехватку в совместном контакте. Для многих эта практика была впервые, когда можно прийти и пообщаться с депутатом Госдумы лично. Что важно, встреча не была с заранее подготовленными вопросами», – подчеркнул депутат Госдумы РФ.



«Для себя ставлю задачу развивать направление прямого контакта с обществом. Каждое из обращений взято на контроль. Прорабатывается механизм взаимодействий и реакции к правоохранительным органам, если такие потребности есть, а также к чиновникам на местах для реализации всех насущных вопросов и задач, которые наши граждане сегодня подняли», – отметил Хамзаев.

