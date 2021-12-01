ЗАМАНА - Более 71 млн рублей будет выделено для улучшения газоснабжения в посёлке Сулак

Более 71 млн рублей будет выделено для улучшения газоснабжения в посёлке Сулак

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01 декабря, 2021. Среда 14:48
Более 71 млн рублей будет выделено для улучшения газоснабжения в посёлке Сулак

С рабочим визитом посёлок Сулак (входит в городской округ Махачкалы) посетила делегация во главе с врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризваном Мурадовым.

Более 71 млн рублей будет выделено для улучшения газоснабжения в посёлке Сулак
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С участием главы поселка Суюндукова Бадрудина и сотрудников администрации представители ведомства обсудили ситуацию в энергетическом комплексе Сулака, в частности готовность инфраструктуры к зиме.

 

По словам министра, проведена определенная работа по подготовке посёлка к отопительному сезону. При этом задач, требующих скорейшего решения, ещё много. Существуют проблемы, которые необходимо решить в этом и в последующие годы.

 

Далее глава ведомства обсудил с населением волнующие их вопросы в сфере ТЭК и ЖКХ.

Вопросы жителей касались актуальных проблем электроснабжения и газоснабжения населённого пункта, взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и муниципальной власти.

 

Ризван Мурадов отметил, в 2022 году будет завершено строительство газопровода лупинга от ГРС «Чапаево» до населенного пункта Шушия, что позволит обеспечить Сулак необходимыми объемами газа. На разработку проектно-сметной документации и строительство газопровода 11,3 км. предусмотрено более 71 млн. 500 тыс. рублей.Кроме того для обеспечения бесперебойным и качественным электроснабжением в Сулаке установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА, а также энергетики до конца года заменят 2 км оголенного провода на самонесущий изолированный.

 

«Мы также обговорим с руководством компании Дагэнерго о проведении дополнительных мероприятий, помимо запланированных, по улучшению качества энергоснабжения потребителей», - добавил министр

 

 

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