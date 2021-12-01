ЗАМАНА - Количество обращений в ЦУР Дагестана за ноябрь увеличилось на 15%

Количество обращений в ЦУР Дагестана за ноябрь увеличилось на 15%

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01 декабря, 2021. Среда 14:37
Количество обращений в ЦУР Дагестана за ноябрь увеличилось на 15%

В ЦУР Дагестана за ноябрь приняли и обработали более 4220 жалоб и обращений от жителей республики. Это на 15% больше, чем в прошлом месяце, сообщил во вторник представитель Центра.

Количество обращений в ЦУР Дагестана за ноябрь увеличилось на 15%
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«ЦУР выстраивает конструктивный диалог жителей с органами власти. Одна из основных задач - мониторинг обращений дагестанцев в социальных сетях для оперативного решения проблем в регионе. Сообщения, которые жители республики оставили в социальных сетях в ноябре, в основном касаются вопросов ЖКХ (1479 обращений), дорог (708), социального обслуживания и защиты (549), благоустройства (300), образования (242), а также мусора, свалок и ТКО – 88 обращений», - передала специалист отдела обратной связи ЦУР Дагестана Фатима Абракова.

Она отметила, что поиск осуществляется при помощи системы «Инцидент Менеджмент», которая фиксирует сообщения в соцсетях. По словам Абраковой, оставить сообщение можно:

в аккаунтах министерств или муниципалитетов;

в открытых крупных пабликах;

в официальных аккаунтах ЦУР РД в ВК и Instagram.

Далее сотрудники Центра направят ваш вопрос ответственному ведомству или администрации. Ответ вы получите на той же площадке. Чтобы решение вашей проблемы не заставило долго ждать, подробно опишите ситуацию, укажите точный адрес и будьте конструктивны.

 

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