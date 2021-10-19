ЗАМАНА - В Дагестане на выплаты медработникам за вакцинацию от ковида направят более 200 млн рублей

В Дагестане на выплаты медработникам за вакцинацию от ковида направят более 200 млн рублей

Автор
19 октября, 2021. Вторник 13:28

Власти Дагестана в ближайшее время направят более 200 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам за вакцинацию от ковида населения в регионе. Вместе с федеральными средствами сумма составит почти 500 млн рублей, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

В Дагестане на выплаты медработникам за вакцинацию от ковида направят более 200 млн рублей
Информация

"В ближайшее время 204 млн рублей направим на стимулирующие выплаты медработникам за вакцинацию населения, что вместе с федеральными средствами составит почти полмиллиарда рублей", - цитирует главу Дагестана Сергея Меликова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, в Дагестане развернули достаточное количество пунктов вакцинации от коронавируса - и стационарных, и мобильных, и выезжающих в организованные коллективы. "На приобретение расходных материалов для проведения ПЦР-исследований на наличие инфекции летом выделили 67 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 18 октября зарегистрировано 54 050 подтвержденных случаев коронавируса (плюс 135 человек за сутки).

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top