Роддом находится на территории Кизилюртовской ЦГБ. Ранее финансирование проекта осуществлялось по ФЦП «ЮГ России», строительство было начато еще в 2008 году. В настоящее время объект не завершен.

Делегация осмотрела территорию учреждения, проверила текущее состояние строительства. По словам главврача Кизилюртовской ЦГБ Патимат Шабановой, больница обслуживает порядка 150 тысяч человек. Помимо городского населения, это жители зон отгонного животноводства, сел Кумторкалинского района, а также Хасавюрта и Хасавюртовского района.

Директор ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Багавдин Алиев отметил, что на 2022 год на строительство заложено 143 млн собственных средств, на 2021 год – 60 млн рублей. Также была подготовлена заявка для выделения средств из федерального бюджета в размере 732 млн рублей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко прокомментировал итоги визита: «Наш Комитет отвечает за проведение дней субъектов РФ в Совете Федерации. В марте 2021 года в СФ были дни субъекта Республики Дагестан. По итогам этой встречи был подготовлен и принят проект-постановление, в связи с которым Совет и прибыл сегодня в республику.

В постановлении расписаны основные вопросы, которые необходимо сегодня решить. Это касается объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, долгостроев. Цель данного визита – это понять, на каком этапе находится реализация проекта (какая часть работы уже осуществлена местными структурами) и поспособствовать его полному осуществлению, а также подготовка документации».

Он также добавил, что вопрос строительства роддома будет обсужден на итоговом совещании, которое пройдет 15 октября с участием федеральных министров.

Напомним, в рамках постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», Правительству РФ рекомендовано рассмотреть финансирование строительства данного объекта, при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024.