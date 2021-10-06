Федеральная выставка «Роль учителя в истории России» открыта в Махачкале

Участие в открытии также приняли врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, руководитель Комитета Народного собрания РД Елена Павлюченко и другие.



Мурад Казиев от имени врио Главы РД Сергея Меликова поздравил педагогов с О с Днём учителя.



«У каждого человека в памяти на всю жизнь остается светлый образ наставника, который сопровождает его всю жизнь , выступая в качестве морального ориентира и незримого советника. Учителя с достоинством, энергией, мастерством, трепетным отношением к своему делу, не считаясь, порой, с личным временем вкладывают в учеников частичку своей души, стремятся показать им, как важны для человека порядочность, справедливость, уважение друг к другу, любовь к Родине, помогают им найти дорогу в жизни», - было отмечено в поздравлении.



Экспозиция, организованная Фондом гуманитарных проектов по инициативе Министерства просвещения России, демонстрирует посетителям многовековые традиции и реформы в педагогической науке страны.



Выставка пройдет до 10 октября в 13 регионах России. Современные цифровые технологии экспонирования позволят рассказать и показать, кто такой учитель, как эволюционировала профессия на протяжении веков и насколько она важна для настоящего и будущего.



«Педагог - это самая главная профессия в стране. Искренне поздравляю Вас с Днём учителя! Желаю, чтобы любовь к ученикам в Ваших сердцах никогда не погасла, чтобы каждый проведённый Вами урок тепло вспоминался, каждый ученик стал объектом гордости и каждая награда нашла своё признание»,- обратился к учителям Яхья Бучаев.



Экспозиция будет реализована в трех тематических секциях. В первой – «И работа, и призвание» – будет представлена визуализация статистики систем подготовки педагогов и повышения квалификации. Эти аспекты покажут через истории 85 финалистов конкурса «Учитель года – 2021».



Раздел «Учитель и учительство в России» расскажет об учителях, в разные эпохи сыгравших важную, но не всегда отмеченную признанием роль в истории страны. И, наконец, эмоциональная секция «Спасибо, учитель!» будет включать в себя благодарности известных персон современности своим учителям. Вход на экспозицию будет бесплатным для всех категорий посетителей.