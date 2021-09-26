ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов поздравил работников отрасли машиностроения с профессиональным праздником

Абдулпатах Амирханов поздравил работников отрасли машиностроения с профессиональным праздником

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26 сентября, 2021. Воскресенье 10:15
Абдулпатах Амирханов поздравил работников отрасли машиностроения с профессиональным праздником
Этот праздник традиционно объединяет тружеников машиностроительного комплекса разных специальностей - инженеров и технологов, конструкторов, рабочих заводов и научных сотрудников, занимающихся производством и разработкой новых машин, приборов, станков, различного вида оборудования.   
Абдулпатах Амирханов поздравил работников отрасли машиностроения с профессиональным праздником
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Мы гордимся историей наших машиностроительных предприятий, ценим их вклад в развитие промышленного комплекса республики. Трудолюбие и высокий профессионализм всегда отличали трудовые коллективы ОАО “Концерн КЭМЗ”, АО “Завод “Дагдизель”, АО “Завод им. “Гаджиева”, ОАО “Авиаагрегат”, АО “Каспийский завод точной механики”, АО “Буйнакский агрегатный завод”, ПО “Азимут”, ОАО “Электросигнал” и др.
 
Сегодня машиностроительная отрасль находится в непростых условиях, но богатый опыт и компетентность дагестанских машиностроителей позволяют эффективно решать поставленные перед отраслью задачи. 
 
Уверен, что машиностроители Дагестана будут вносить весомый вклад в диверсификацию экономики, в укрепление ее инновационного потенциала.
 
Желаю ветеранам и работникам отрасли новых производственных достижений, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!
С уважением, Председатель Правительства Республики Дагестан А.Г. Амирханов. 

 

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