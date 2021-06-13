В День России, 12 июня, на центральной площади Махачкалы состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством народного артиста страны, генерал-майора Виктора Елисеева в рамках большого гастрольного тура по югу России и Северному Кавказу. В праздничном мероприятии принял участие глава региона Сергей Меликов.
В концертную программу вошли композиции военных лет, современные произведения и лучшие танцевальные номера.
Выступление творческого коллектива началось с песни «Ты – Россия моя» в исполнении хора и ведущей солистки ансамбля, заслуженной артистки РФ Наталии Елисеевой. Затем прозвучали песни времён Великой Отечественной войны, советских композиторов, русские народные и песня на слова Расула Гамзатова «По горным дорогам». Балетная группа ансамбля представила вниманию зрителей ряд ярких хореографических композиций. Концерт завершился песней «Мы Родине служим» в исполнении хора и оркестра.
Сергей Меликов поблагодарил артистов за выступления, которыми они скрасили празднование Дня России в Дагестане.
«Это уникальный, боевой ансамбль. На протяжении всего своего существования, даря творчество народу, этот ансамбль участвовал во всех событиях, которые происходили в стране. Этот ансамбль не раз выезжал на площадки, развёрнутые практически в зонах боевых действий, многие из ребят являются их участниками, награждены боевыми наградами. То, что ансамбль посетил наш мирный, гостеприимный Дагестан, делает сегодняшний праздник для нас всех особенным», – подчеркнул руководитель республики.
Затем Врио Главы РД наградил государственными наградами отдельных представителей творческого коллектива за большой вклад в развитие культуры и искусства.
Напомним, помимо столицы республики прославленный коллектив уже выступил в Каспийске и планирует в воскресенье провести концерт в Дербенте.
Гастрольный тур главного ансамбля Росгвардии приурочен к празднованию 210-летия образования войск правопорядка и 5-летию войск национальной гвардии РФ. Это один из крупнейших армейских художественных коллективов страны и первый профессиональный коллектив внутренних войск, созданный в 1973 году. За время творческой деятельности коллективом дано более 8 тыс. концертов.