Концерт Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии прошел в День России в Махачкале

В День России, 12 июня, на центральной площади Махачкалы состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством народного артиста страны, генерал-майора Виктора Елисеева в рамках большого гастрольного тура по югу России и Северному Кавказу. В праздничном мероприятии принял участие глава региона Сергей Меликов. В концертную программу вошли композиции военных лет, современные произведения и лучшие танцевальные номера.

Выступление творческого коллектива началось с песни «Ты – Россия моя» в исполнении хора и ведущей солистки ансамбля, заслуженной артистки РФ Наталии Елисеевой. Затем прозвучали песни времён Великой Отечественной войны, советских композиторов, русские народные и песня на слова Расула Гамзатова «По горным дорогам». Балетная группа ансамбля представила вниманию зрителей ряд ярких хореографических композиций. Концерт завершился песней «Мы Родине служим» в исполнении хора и оркестра. Сергей Меликов поблагодарил артистов за выступления, которыми они скрасили празднование Дня России в Дагестане.