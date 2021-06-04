Сергей Меликов и Денис Буцаев обсудили взаимодействие в сфере организации обращения с ТКО

В рамках Петербургского международного экономического форума Врио Главы Дагестана Сергей Меликов обсудил с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым состояние и принимаемые меры по улучшению обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

Сергей Меликов и Денис Буцаев обсудили взаимодействие в сфере организации обращения с ТКО

Напомним, в начале 2021 году ситуация в сфере обращения с ТКО дошла до критической ввиду того, что действующие на территории республики региональные операторы прекратили свою деятельность.

На сегодняшний день заключены соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с рядом учреждений. Для их полноценной работы в ускоренном режиме запущен механизм по утверждению соответствующих тарифов.

В настоящее время проводится работа по разработке Концепции корректировки Территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Пока определено только 2 полигона для размещения отходов в городах Кизляр и Избербаш с общей мощностью 3 млн 264 тыс. тонн. Учитывая нехватку имеющихся мощностей, проведена работа по подбору земельных участков под строительство новых полигонов.

В ходе встречи, исходя из текущего состояния дел в сфере обращения с ТКО, сторонами был рассмотрен вопрос участия в финансировании строительства новых объектов.

Сергей Меликов, комментируя, отметил, что до сентября месяца планируется завершить разработку новой Территориальной схемы, после чего – организовать республиканское предприятие, которое будет капитализировано в том числе за счет проектов, намеченных к реализации.

Отдельное внимание будет, как подчеркнул Сергей Меликов, уделено муниципальным районам, где на сегодняшний день работа по обращению с ТКО практически не ведется.

Со своей стороны Денис Буцаев также проинформировал о предпринимаемых шагах: «Мы определим объем инвестиционной программы, после чего будем реализовывать ее в формате государственного партнерства между федеральным центром и субъектом в виде государственного субсидирования. Разработана новая принципиальная схема привлечения инвестиций в сферу обращения ТКО. Принято решение в качестве пилотного проекта реализовать его в Республике Дагестан. Это стратегическая инициатива Правительства России, которая говорит о том, что отходы – это сырье, которое должно быть переработано и вовлечено во вторичное производство. В частности, мы говорили о стекле, полиэтилене. Сейчас нам нужно уже закрепить наши планы в виде нормативных инициатив», – сказал он.

В целом в рамках работы по данному направлению и перспектива создания станций перегрузок на территории республики, что позволит уменьшить транспортные расходы на перевозку отходов до объектов размещения отходов.

В целях же создания необходимой инфраструктуры в этой области ведется работа по проектированию 5 мусоросортировочных комплексов на территории республики. Проектные работы по ним завершены, документация направлена на госэкспертизу.

Одной из важнейших составляющих в области обращения с твердыми коммунальными отходами является ликвидация объектов накопленного экологического вреда.