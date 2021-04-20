Социально значимые объекты в Сулейман-Стальском районе посетил Сергей Меликов

С учетом важности вопроса водоснабжения глава региона в первую очередь осмотрел головное и очистные сооружения магистрального водопровода «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» в селе Сардаркент. Ситуацию разъяснил глава муниципалитета Нариман Абдулмуталибов. Строительство, начатое в 2008 году, включает головное водозаборное сооружение, подводящий закрытый ж/б канал, вантовый переход через реку Чираг-чай, водопроводные очистные сооружения мощностью 17,28 м3/сутки, резервуары чистой воды объемом 6000 м3, магистральный водопровод со всеми вспомогательными объектами общей протяжённостью 38,8 км. Основные мероприятия завершены. Сегодня осталось провести пуско-наладочные работы. Для эксплуатации очистных сооружений необходимо строительство водопроводных сетей в населенных пунктах, для которых построены распределительные колодцы. На 2020-2021 годы предусмотрено проектирование и строительство водопроводных сетей в населенных пунктах Орта-Стал, Куркент и Новая Мака.

По словам Наримана Абдулмуталибова, сдача объекта позволит обеспечить 90% населения района качественной питьевой водой. При этом он отметил, что здесь установлено современное европейское оборудование. Помимо прочего, благодаря этому объекту возможно орошение 2500 га земли.

Традиционно Сергей Меликов ознакомился и с социальными объектами. Так, в селе Алкадар руководитель республики осмотрел возведенную в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» современную школу на 110 мест. Строительство было начато в 2020 году и в декабре того же года завершено. Сейчас устанавливают камеры видеонаблюдения, поставляют необходимую мебель. После завершения всех этих мероприятий в планах получить заключения контролирующих органов и лицензию Минобрнауки РД. Здесь учтены все необходимые требования к образовательному процессу. На месте подрядчик сообщил, что основные работы закончены еще в прошлом году. На текущий момент завершено и благоустройство территории вокруг школы, которое проводилось за счет внебюджетных средств. Также обустроено мини-футбольное поле и приобретено необходимое оборудование.

Так как новая школа должна принять учеников уже 1 сентября Сергей Меликов подробно расспросил об уже имеющейся документации для открытия, а также поинтересовался, на какой стадии находятся согласительные процедуры. Подрядчик доложил, что уже получено заключение о соответствии от МЧС, ожидается и от Роспотребнадзора. Глава региона посоветовал не затягивать с этими процедурами. На вопрос о том, когда откроется школа, застройщик ответил, что к запуску практически все готово.

Здесь же, рядом с новой школой, Сергей Меликов побеседовал с учителями. К руководителю региона обратились с просьбой рассмотреть возможность строительства на месте старой школы детского сада. «Мы эту школу откроем. Затем нам нужно детей сюда перевести, а потом мы уже с главой посмотрим, как будем той землей распоряжаться. Но она точно не пойдет под супермаркет, я вам обещаю. Будет или детский сад, или центр дополнительного образования», – заверил Меликов.

Еще одной темой, поднятой во время общения, стала ведущая к школе дорога: здесь отсутствуют тротуары и освещение. По этому вопросу глава села Алим Гусейнов сообщил, что документы в соответствующие структуры представлены и получен ответ от Дагавтодора, но точных сроков решения проблемы нет.

Продолжая рабочую поездку, Сергей Меликов посетил местность в районе сел Юхари-Стал и Орта-Стал, где реализуется инвестиционный проект по закладке интенсивных яблоневых садов «Стальские сады». Планируется заложить промышленные сады на площади 2000 га, в том числе суперинтенсивные яблоневые сады на площади 1000 га с использованием современных технологий и установкой системы капельного орошения, и фундуковые сады с использованием системы капельного орошения на площади 1000 га. На территории свыше 800 га сады уже посажены. В 2020 году впервые с суперинтенсивных яблоневых садов было собрано порядка 1,3 тыс. тонн плодов. В планах инвестора также создание логистического центра со строительством на территории сада плодохранилища на 50 тыс. тонн. Центр будет вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Кроме того, Сергей Меликов пообщался со специалистом-аграрием из Италии Паоло Лазарем, который сообщил, что это большой, интересный и амбициозный проект, при реализации которого будут применяться передовые технологии. «В Дагестане благоприятные условия для этого вида сельхоздеятельности, мы сможем выходить с плодами на рынок раньше других или, наоборот, намного позже, что дает преимущество», – сообщил участник реализации проекта. Руководитель республики положительно оценил проведенную работу. Вместе с тем, обращаясь к инвестору и главе района, Сергей Меликов сказал: «Чем амбициознее проект, тем больше риски, поэтому надо их выявлять как можно раньше, тогда будет больше времени для их преодоления. Хочу всем пожелать успехов, уверен, мы получим хороший продукт на пользу всем, а самое главное – тем замечательным людям, которые проживают в этом районе».