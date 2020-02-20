Ил гьунибаъни бетерхур Россияла халкьанала культурала гIядатласи центрла сипталичил ва районна администрацияла кумекличибли.
Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли буриб: «Пагьмучебти адамти — мурхьси гIякьлу бухIнабуцибси жузигъунти саби. Гьар сагаси кIапIи сабяхъибхIели, вегIлис се-биалра сагаси секIал касес вируси. ВегIла миллатла гIядатуни, культура, кадизахъурти аги-кьяйда далути адамтачил гьунибаъниби халкьани-ургабси, миллатунала культураби-ургабси бархбас, уржибдеш имцIадирахънила шайчир дебали мягIничертили детарули сари».
Балбуц ибхьули гъайрухъунси «Хайдакьланти» бикIуси этноцентрла директор Зубайдат ХIясановани гьанбушиб, ил тяхIярла гьунибаъниби, далдуцуни Хайдакьла районнис гIядатлати детаурли сари или. Илини «Хъайдакьланти» бикIуси этноцентрла бузериличила буриб. Ишдуслизир детурхути наз-муртала жузала презентациябачилара буриб гьанилини. Илди сари хайдакьла поэтуни С.ГIябдулкаримовала «ЦIуба бириз», ХI.ГIялиевала «Дила далайла дунъя», Х.Халимбековла «Санчила анхъла талхъан» бикIути жузи. Илкьяйда дурабуркIуси саби художникунала хъалибарг Къамбулатовхъала юбилейлис хасбарибси шадлихъ рикIи ил.
Халаси иштяхIличил лехIяхъиб учибикибти Кумсият Мирзаевачи. Илини беркала бирнила центрлизиб бучIес иштIяхI лебти ила жибариб, суненира гьар-урла дусмазибти бучIантала сархибдешуни гьандиркахъули.
Балбуц таманбиубли гIергъи, лебил гIяхIли разидешличил ва сагати пикруми-кьасаначил арбякьун.
«Мурхьси мягIнала жузгъунти»
- Автор Admin
- 20 февраля, 2020. Четверг 11:25
«Кайтаги» центрла хьулчиличиб бузуси «ГIяхIли кьабулбируси» бикIуси клубла бутIакьянчиби нушала республикала тах шагьарлизибадти гIяхIлас гьунибаиб. Бузерила архIяличил Хайдакьла районнизи бакIиб: Дагъиста хурегуни далкьарахъантала Ассоциацияла председатель, писательтала ва журналистунала союзунала член ПатIимат Тазаева ва Дагъиста халкьла гIяртистка Хадижат Ибрагьимова.
Ил гьунибаъни бетерхур Россияла халкьанала культурала гIядатласи центрла сипталичил ва районна администрацияла кумекличибли.