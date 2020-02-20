ЗАМАНА - «Мурхьси мягIнала жузгъунти»

«Мурхьси мягIнала жузгъунти»

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20 февраля, 2020. Четверг 11:25
«Мурхьси мягIнала жузгъунти»

«Кайтаги» центрла хьулчиличиб бузуси «ГIяхIли кьабул­би­­ру­си» бикIуси клубла бу­тIа­­­кьян­чиби нушала рес­пуб­­­ликала тах шагьар­лизи­бад­ти гIяхI­лас гьу­нибаиб. Бу­зе­рила ар­хIя­­ли­чил Хайдакьла район­­­ни­зи бакIиб: Дагъиста ху­ре­гу­ни далкьарахъантала Ас­со­ци­а­цияла председатель, пи­са­тельтала ва жур­налис­ту­нала сою­зунала член Па­тIи­­­мат Та­зае­­ва ва Дагъиста халкьла гIяр­­тистка Хадижат Иб­ра­гьи­мо­ва.

«Мурхьси мягIнала жузгъунти»
Материалы в газете

Ил гьунибаъни бетерхур Россияла халкьанала культурала гIядатласи центрла сипталичил ва районна администрацияла кумекличибли.
Хайдакьла районна бекI ГIя­лим Темирбулатовли буриб: «Пагьмучебти адамти — мурхьси гIякьлу бухIнабуцибси жу­зигъунти саби. Гьар сагаси кIа­пIи сабяхъибхIели, вегIлис се-биалра сагаси секIал касес вируси. ВегIла миллатла гIя­да­туни, культура, кадизахъурти аги-кьяйда далути адамтачил гьунибаъниби халкьани-ургабси, миллатунала куль­ту­ра­би-ургаб­си бархбас, уржибдеш им­цIа­ди­рахънила шайчир дебали мягIничертили детарули сари».
Балбуц ибхьули гъайру­хъунси «Хайдакьланти» би­кIуси этноцентрла директор Зу­байдат ХIясановани гьан­бу­шиб, ил тяхIярла гьунибаъниби, далдуцуни Хайдакьла районнис гIядатлати детаурли сари или. Илини «Хъайдакьланти» бикIуси этноцентрла бузериличила буриб. Иш­дус­­лизир детурхути наз-мур­тала жузала презента­ция­бачилара буриб гьанилини. Илди сари хайдакьла поэтуни С.ГIяб­дул­каримовала «ЦIуба бириз», ХI.ГIялиевала «Дила далайла дунъя», Х.Ха­лим­бе­ковла «Санчила анхъла талхъан» бикIути жузи. Илкьяйда дурабуркIуси саби художникунала хъалибарг Къамбулатовхъала юбилейлис хасбарибси шадлихъ ри­кIи ил.
Халаси иштяхIличил ле­хIя­­хъиб учибикибти Кумсият Мир­заевачи. Илини беркала бирнила центрлизиб бучIес иш­­тIяхI лебти ила жибариб, су­­ненира гьар-урла дусмазибти бучIантала сархибдешуни гьан­­­диркахъули.
Балбуц таманбиубли гIер­гъи, лебил гIяхIли разидеш­ли­чил ва сагати пикруми-кьа­са­на­чил арбякьун.

 

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