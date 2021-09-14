Эгер хIуша вакцинаби дирахъуси пунктлизи дукьес кумек хIяжатли биалли, «Сергокъалала район» МО-лизибси КЦСОН-лизи дугьадизес дирудая. Ил мерлабиубси саби иш гIергъиси адрес хIясибли: Сергокъалала ши, 317 Стрелковой Дивизии бикIуси кьакьа, 30 ибил юрт. Яра Центрла «буцIарси линия»-ла телефонна номер хIясибли зянкъдяхъяя: 8(967)939-02-43
Гьести гIямрула адамти гIеббуцес
- Автор Admin
- 14 сентября, 2021. Вторник 16:56
ДР-ла БекIла ва Правительствола Администрацияла хъарбаркьличи балбикахъили, августла 20-личибад сентябрьла 20-личи бикайчиси заманала бухIнаб, Дагъистаннизиб вакцинаби дирути пунктаназиб халаси балбуц дурабуркIули саби. 60 дус ва имцIали биубти адамтас, кумек гIеббиахъули, белгити пунктанази биахъути саби. Вакцина барахъибтас биалли, берк-бержла масаназирад цаладяхъибти савгъатуни дедлуга. Иличил бархбасахъи, районна больницализи яра мерличибси фельдшерско-акушерский пунктлизи дугьабизес бирар.