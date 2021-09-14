ЗАМАНА - Гьести гIямрула адамти гIеббуцес

Гьести гIямрула адамти гIеббуцес

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14 сентября, 2021. Вторник 16:56
Гьести гIямрула адамти гIеббуцес

ДР-ла БекIла ва Правительствола Администрацияла ­хъарбаркьличи балбикахъили, августла 20-личибад ­сентябрьла ­20-личи бикайчиси заманала бухIнаб, Дагъистаннизиб ­вакцинаби дирути пунктаназиб халаси балбуц дурабуркIули саби. 60 дус ва имцIали биубти адамтас, кумек гIеббиахъули, ­белгити ­пунктанази би­ахъути саби. Вакцина ­барахъибтас биалли, ­берк-бержла ­масаназирад цаладяхъибти савгъатуни ­дедлуга. Иличил ­бархбасахъи, районна больницализи яра мерличибси фельдшерско-акушерский пунктлизи дугьабизес бирар.

Гьести гIямрула адамти гIеббуцес
Материалы в газете

Эгер хIуша вакцинаби дирахъуси пунктлизи дукьес кумек хIяжатли биалли, «Сергокъалала район» МО-лизибси КЦСОН-лизи дугьадизес дирудая. Ил мерлабиубси саби иш гIергъиси адрес хIясибли: Сергокъалала ши, 317 Стрелковой Дивизии бикIуси ­кьакьа, 30 ибил юрт. Яра Центрла «буцIарси линия»-ла телефонна номер хIясибли зянкъдяхъяя: 8(967)939-02-43

 

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