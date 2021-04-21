Илдигъунтазивадси машгьурси ва хабардерхурси Дубуртар Улкала урши сайри СССР-ла КГБ-ла генерал-майор, ГIямар МуртазагIялиевич МуртазагIялиевра. Илала бамсриагарси бузери улкали, республикали ва цархIилти улкнани. Ил шабагъатлаварибси сай кIел «ХIунтIена Зубарила», «ХIурматла лишан» ордентачил, «Дагъиста гьаларти къуллукъуни», «РФ-ла ХIурмат», жамигIятла организациябала ордентачил Андроповла ва Петр ЧевяхIсила «Щит Отечества», «Дергъла байрахъла» ва «Халкьанала гьалмагъдеш» ибти ва Афганистанна Демократическая Республикала кIел орденничил. Илала 70 медаль лер. Илдала лугIилизир Кубала, Чехословакияла, Болгарияла, Польшала, Вьетнамла ва Монголияла.
ГIямар МуртазагIялиев республикализивцунра ахIи, илала дуравра хIурматчевси ва хабардерхурси дубурлан виъни балуси саби. Гъабзадешла ва патриот бяркъла шайчив мисал сайлин, халаси гъираличил жагьилти патриот бяркъличи биркахъули, Дагъистанна миллатунала ургар узидешла ва даршудешла бархбасуни гьаладяхI дашахъули, ветерантачилра халаси хIянчи дурабуркIули узусири.
Республикализиб жигарчебли бузусири ГIямар МуртазагIялиевичли бекIдешдируси Россиялизиб цайли ца лебси телевизионный краеведунала-хIялумцIантала отряд (ТОКС). Ил отрядла членти бетаибтири Мурмансклизи, Москвализи, Крымлизи. Илдани ТОКС-ла музейра акIахъубсири.
ГIямар МуртазагIялиевли пачалихъла урехи хIебирахънила органтазиб 50 дус къуллукъбарибсири. Ил гIядатла хIянчизарличивадли Дагъистанна КГБ-ла председательла цаибил заместительла къуллукъличи ваибсири, младший лейтенантличивадли – генерал-майорла уличи. Ил мурталра декIарулхъусири сунени чеббикIибси санигIятлис мардешличивли, офицерла ламусчевдешличивли ва гражданиндешла яхI-ламусличивли. Бухъянси манзиллис хасти командировкабачи вашусири. Ил къуллукъбирули калунсири «дуцIарти точкабили» сарти Эфиопиялизив, Ливаннизив, Сириялизив, Турциялизив, Иракьлизив, Вьетнамлизив.
Хаслира къянсили уббухъун 80-ибти дусмазив полковникли вируси дубурланнис Афганистаннизи дураберкIибси командировка. Илав ил 4 дус калунсири.
Гьала-гьала илини бекIдешдирутири «Север» бикIуси оперативный кьукьялис. ГIур СССР-ла КГБ-ла дурала разведкала руководительла заместительла къуллукъуни дузахъули, ярагълабарибси оппозицияличи къаршили дяхIчиаибти далдуцуни дурадуркIнилизив сабухъчевли узусири.
Илгъуна бузерила гIяхIдешличибли халкьани-ургар даршудеш бирахъни, Россиялизи вайнукьаби, дявчиби бухIнахIебухъахъни, советский халкьлис урехи хIебирахъни гIеббурцусири.
Афганистаннизивадли чарухъи гIергъи, Россияла ФСБ-ла Академияла хасси факультетла начальникли узескайибсири. СССР-ла ванзаличир Севернай Кавказла республикабала вайнукьабани даргиънила баркьудлуми дурахIедеркIахъес багьандан зурбаси хIянчи дураберкIибсири илини итхIели. Илкьяйдали Россиялара Дагъистаннара цадеш жигарчердарни ва урехи хIебирахънила бетуцлизир дурадеркIибти далдуцуни багьандан илис КГБ-ла генерал-майорла у бедибсири.
Отставкаличи арякьунхIели ГIямар МуртазагIялиев Дагъистанна жамигIятла-политикала гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дирес вехIихьиб.
ГIямар МуртазагIялиевич хабарла контрразведчикцунра ахIи, творческий адам сайлинра машгьурвиубси сай. Илини чекистуначила ва ишхIелла гIямруличила гIяхIцад жузи делкIун.
ГIямар МуртазагIялиевичла сипта хIясибли ва илала бекIдешлиур дурадухъунтири 11 томла «ХъумхIертнила жуз» ва 15 томла «ВатIа Солдатуни» ибти жузи. Илкьяйдали нушала ВатIан батахъурти гIяхIгъубзни хъумхIертахънила игитси баркьуди саби ил. Ил чебяхIси баркьуди багьандан Дагъистанна Пачалихъла премияличи лайикьикибсири.
ГIямар МуртазагIялиевич адамтачил валикибси, илдачил ихтилатикIес ва масхурта угьес дигуси, секIал хъумхIертуси адам сайри. Сунела пасихIдешличил, бархьдеш дигниличил, багьудичевдешличил ва адамлизир диэс дирути лерилра черикIла къиликъуначил ил чеалкIуси наслулис мисалли ветаур.
Ахъси кьимат лугули саби илис сунечил барх бузули калунтани, шанти-тухумтани, унрубани ва ил валутани. 2019 ибил дусла ноябрьла 19-личив ил итил дунъяличи арякьун ва улкалисра республикалисра халаси бетахъри биуб. Илкьяйда сунела зурбаси шала шавлахIебиахъубли, муртлисалра ухуси шалда зубариван халкь-ургав пархкайкIули гIямру деркIибси адам зубрала малаикван чевяхIси сай.
Республикала марси урши
- Автор ПатIимат Кьурбанова
- 21 апреля, 2021. Среда 17:00
Бахъал чебяхIти адамти дунъялис ва Россиялис пешкешбарибти саби Дагъистанни. Илди-ургаб гIялимти, спортсменти, культура ва искусство гьалабяхI арбукибти устни, поэтуни, писательти, жамигIятла-политикала ва пачалихъла хIяракатчиби, полководецуни ва космонавтуни бархли леб. Республика ва улка машгьурбарибти илдачи дагъистанлантани пахрубирулира саби.
Илдигъунтазивадси машгьурси ва хабардерхурси Дубуртар Улкала урши сайри СССР-ла КГБ-ла генерал-майор, ГIямар МуртазагIялиевич МуртазагIялиевра. Илала бамсриагарси бузери улкали, республикали ва цархIилти улкнани. Ил шабагъатлаварибси сай кIел «ХIунтIена Зубарила», «ХIурматла лишан» ордентачил, «Дагъиста гьаларти къуллукъуни», «РФ-ла ХIурмат», жамигIятла организациябала ордентачил Андроповла ва Петр ЧевяхIсила «Щит Отечества», «Дергъла байрахъла» ва «Халкьанала гьалмагъдеш» ибти ва Афганистанна Демократическая Республикала кIел орденничил. Илала 70 медаль лер. Илдала лугIилизир Кубала, Чехословакияла, Болгарияла, Польшала, Вьетнамла ва Монголияла.