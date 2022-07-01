«На момент 29 июня пришло 2840 заявок, из них 2482 - уже в работе, 359 заявок получили отказ, подписано 1625 договоров на технологическое присоединение. Число заключенных соглашений выросло на 6% по отношению к маю. Исполнено до границ земельного участка - 383 договора, из них с пуском газа - 171 соглашение», — сообщил Ленар Мансуров.



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