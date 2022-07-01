На совещании была обсуждена программа газификации республики в части подведения газа к жилым участкам в рамках программы догазификации, начатой по итогам поручений главы РФ Владимира Путина.
Дагестан до конца текущего года выполнит план по догазификации в полном объеме
- Автор Дарья
- 01 июля, 2022. Пятница 15:12
Вчера, 30 июня, под руководством первого заместителя премьер-министра РД Манвела Мажонца прошло очередное совместное собрание республиканского штаба на тему обеспечения газификации республики и стабильного экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ субъекта.
«На момент 29 июня пришло 2840 заявок, из них 2482 - уже в работе, 359 заявок получили отказ, подписано 1625 договоров на технологическое присоединение. Число заключенных соглашений выросло на 6% по отношению к маю. Исполнено до границ земельного участка - 383 договора, из них с пуском газа - 171 соглашение», — сообщил Ленар Мансуров.
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