ЗАМАНА - В энергетической компании Дагестана сменился руководитель

В энергетической компании Дагестана сменился руководитель

Автор
05 мая, 2022. Четверг 08:22
В энергетической компании Дагестана сменился руководитель

В филиале «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на пост исполняющего обязанности руководителя назначен Магомед Ханапиев, информирует официальный сайт корпорации. Срок действия трудового договора прошлого директора энергокомпании Магомеда Абдурашидова истек 2 мая текущего года.

В энергетической компании Дагестана сменился руководитель
Энергетика

«С 3 мая исполнение обязанностей директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» переходит к заместителю директора – главному инженеру корпорации Магомеду Ханапиеву.

Генеральным директором «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко поручено Магомеду Ханапиеву в статусе и.о. главы республиканского филиала усилить работу по уменьшению задолженности за потребленную электроэнергию наравне с качественным и своевременным исполнением всех договоров технологического присоединения клиентов к сетевой инфраструктуре корпорации», — сообщается на сайте компании.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top