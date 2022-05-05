«С 3 мая исполнение обязанностей директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» переходит к заместителю директора – главному инженеру корпорации Магомеду Ханапиеву.
Генеральным директором «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко поручено Магомеду Ханапиеву в статусе и.о. главы республиканского филиала усилить работу по уменьшению задолженности за потребленную электроэнергию наравне с качественным и своевременным исполнением всех договоров технологического присоединения клиентов к сетевой инфраструктуре корпорации», — сообщается на сайте компании.