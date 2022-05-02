ЗАМАНА - Восемь электростанций построят в Дагестане

Восемь электростанций построят в Дагестане

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02 мая, 2022. Понедельник 02:29
Восемь электростанций построят в Дагестане

Власти РД собираются открыть восемь электростанций, информирует помощник руководителя Минэнерго региона Натали Гаджиева. 

Восемь электростанций построят в Дагестане
Энергетика

«Наши эксперты смогли за 2 года изучить потенциал перспективных площадок для открытия новых генерирующих объектов в субъекте. В результате чего, за счёт частных инвестиций на данный момент реализуются несколько проектов по открытию солнечных электростанций, малых гидроэлектростанций и ветроэлектростанции суммарной мощностью более 260 МВт. Станции обеспечат электричеством более 500 000 человек, будут сформированы 200 новых постоянных рабочих мест», — информируют представители ведомства.

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