Как энергетики Дагестана подготовились к осенне-зимнему периоду?

Информация о готовности энергетиков республики к новому осенне-зимнему сезону размещена на официальной странице заместителя председателя Правительства РД Манвела Мажонца в инстаграм.

1. 891 млн руб. на подготовку оборудования

На Программу по подготовке оборудования филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов выделено 891 млн рублей. Эта программа формировалась с учетом необходимости предупреждения проблем, возникавших в предыдущий отопительный период.

2. Ремонт 1279 трансформаторов и 7,5 тысяч опор

Программой по подготовке оборудования филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» к ОЗП 2021-2022 годов предусмотрены работы на 351 воздушной линии 10 кВ, в том числе устранение дефектов, замена и выправка более 7,5 тысяч опор, замена провода, замена 109 и ремонту 1279 трансформаторных подстанций. На сегодня работы выполнены на 98%.

3. Закупка техники ПАО «Россети» предусмотрено приобретение 92 единиц спецтехники почти 0,5 млрд рублей.

На сегодня уже поступили 40 единиц бригадных машин, 1 бульдозер, 2 бурильно-крановые машины.

Поступление оставшейся части техники ожидается до конца года. В целях повышения надежности и качества электроснабжения городов Махачкала, Кизилюрт и Цунтинского района закуплены 3 силовых трансформатора. Также решено выделить 52 блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) для установки в Махачкале.

4. Инвентаризация бесхозяйных объектов

В Дагестане инвентаризацией выявлено 1 200 км бесхозяйных электросетей и 1850 трансформаторных подстанций. По большей части кадастровые работы по ним выполнены, половина сетей и подстанций поставлена на учет в Росреестре. 5. Взаимодействие Правительства РД с ПАО «Россети Северный Кавказ» Правительством РД с ПАО «Россети Северный Кавказ» подписана дорожная карта, работа по выявлению бесхозяйных электросетевых объектов планируется к завершению до первого квартала 2022 года. 6. Дополнительное финансирование С поддержкой Минэнерго РФ решается и вопрос финансирования мероприятий Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса в целом республики на 7,6 млрд рублей.