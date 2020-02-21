ЗАМАНА - В Дагестане ожидается рост зарплаты

В Дагестане ожидается рост зарплаты

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21 февраля, 2020. Пятница 08:38
В Дагестане ожидается рост зарплаты

Финансовый университет, который функционирует при правительстве РФ, озвучил регионы, где в 2020 году возможно ожидается рост заработной платы граждан.

В Дагестане ожидается рост зарплаты
Экономика

Среди регионов оказалась и Республика Дагестан. Планируется, что в регионе заработная плата повысится на 2,7%. Самый большой рост ожидается в Татарстане – 3,4%, а самый низкий аналитики оценивают в Самарской, Новосибирской и Свердловской областях.

 

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