ЗАМАНА - В Дагестане на реализацию 5 прорывных проектов выделят более 500 млрд рублей

В Дагестане на реализацию 5 прорывных проектов выделят более 500 млрд рублей

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27 марта, 2023. Понедельник 11:12
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В Дагестане на реализацию 5 прорывных проектов выделят более 500 млрд рублей

Более 500 миллиардов рублей собираются предусмотреть в Дагестане до 2030 года на реализацию 5 прорывных проектов, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономики региона Гаджи Султанова.

В Дагестане на реализацию 5 прорывных проектов выделят более 500 млрд рублей

"В регионе мы реализуем 5 прорывных проектов, созданных в рамках экономической модели развития Дагестана. Это каспийский кластер, плодоовощной кластер, стратегический проект "Город обувщиков", стекольный промышленный и транспортно-логистические кластеры. Объем инвестиций проектов за 2021-2030 годы составит 510 миллиардов рублей", — сообщил министр.

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