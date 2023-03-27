В Дагестане на развитие горных территорий выделят 90 млн рублей

В Дагестане в текущем году предусмотрят около 90 миллионов рублей для жителей горных территорий, которые планируют наладить свой бизнес. Это на 15 миллионов больше, чем в минувшем году, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономики республики Гаджи Султанова.