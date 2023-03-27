ЗАМАНА - В Дагестане на развитие горных территорий выделят 90 млн рублей

В Дагестане на развитие горных территорий выделят 90 млн рублей

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27 марта, 2023. Понедельник 10:24
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В Дагестане на развитие горных территорий выделят 90 млн рублей

В Дагестане в текущем году предусмотрят около 90 миллионов рублей для жителей горных территорий, которые планируют наладить свой бизнес. Это на 15 миллионов больше, чем в минувшем году, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономики республики Гаджи Султанова.

В Дагестане на развитие горных территорий выделят 90 млн рублей

"Уже несколько лет реализуется государственная программа региона "Социально-экономическое развитие горных территорий РД". В 2023 году для жителей горных районов, которые собираются начать свое дело или заняться семейным бизнесом, производством выделили 90 миллионов рублей, хотя в минувшем году было примерно 75 миллионов рублей", — заявил Султанов.

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