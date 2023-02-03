ЗАМАНА - Премьер-министр РД: на переработку отгружено порядка 188 000 тонн винограда

Премьер-министр РД: на переработку отгружено порядка 188 000 тонн винограда

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03 февраля, 2023. Пятница 15:46
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Премьер-министр РД: на переработку отгружено порядка 188 000 тонн винограда

Около 70 процентов собранного винограда в Дагестане передали на переработку, информирует пресс-служба дагестанского правительства, ссылаясь на слова главы кабмина республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Премьер-министр РД: на переработку отгружено порядка 188 000 тонн винограда

«Из собранных в 2022 году 268 000 тонн винограда на переработку отгружено 188 000 тонн, что составляет 68%. В сравнении с 2021 годом переработано на 25,47 тыс. тонн больше», – сообщил Абдулмуслимов.

Уточняют, что в республике работают шесть крупных перерабатывающих цехов, в их числе АО «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат», ЗАО ВКЗ «Избербашский», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Дербентская винодельческая компания».

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