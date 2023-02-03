ЗАМАНА - Аграрии в Дагестане ожидают хорошего урожая зерновых в 2023 году

Аграрии в Дагестане ожидают хорошего урожая зерновых в 2023 году

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03 февраля, 2023. Пятница 11:33
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Аграрии в Дагестане ожидают хорошего урожая зерновых в 2023 году

Эксперты Россельхозцентра Дагестана осмотрели и оценили состояние озимых в разных муниципалитетах региона, информирует пресс-служба ведомства.

Аграрии в Дагестане ожидают хорошего урожая зерновых в 2023 году

Специалисты сообщают, что урожай в текущем году ожидается хорошим.

«Стоит заметить, что перед проведением озимого сева нашими сотрудниками на местах были организованы разъяснительные семинары и встречи, на которых до аграриев и сельхозтружеников были доведены сведения о правильности подбора высеиваемых семян, способах их защиты и протравливания.

Важно и то, что аграрии по заявкам предоставляют семена на анализ в лабораторию, что позволяет исключить сев зараженных и больных партий посадочного материала», – высказалась начальница филиала Жанна Казанбиева.

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