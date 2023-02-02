ЗАМАНА - 2,3 млрд рублей выделено на поддержку АПК Дагестана в 2023 году

2,3 млрд рублей выделено на поддержку АПК Дагестана в 2023 году

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02 февраля, 2023. Четверг 08:15
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2,3 млрд рублей выделено на поддержку АПК Дагестана в 2023 году
Вчера, 1 февраля, глава кабмина региона Дагестана Абдулмуслим Абдумуслимов провел встречу с сотрудниками Минсельхоза республики.
2,3 млрд рублей выделено на поддержку АПК Дагестана в 2023 году

В рамках заседания Абдумуслимов заслушал сведения о работе ведомства, об итогах развития агропромышленного комплекса региона в разрезе отраслей за минувший год и задачах на текущий.

Собравшиеся подняли вопросы развития следующих областей: растениеводство, животноводство, обсудили модернизацию мелиоративных систем, а также возведение пищевой и перерабатывающей промышленности и так далее.

Поприветствовав сотрудников министерства, премьер озвучил, что решению стратегической цели по обеспечению продовольственной безопасности требуется уделять максимальное внимание.

«Дагестан – это один из крупных аграрных субъектов России и с учетом поставленных перед нами задач по увеличение объемов производства сельхозпродукции мы должны быть максимально представлены во всех федеральных программах.

Так, в 2023 году на поддержку агропромышленного комплекса региона по линии Минсельхозпрода Дагестана предусмотрено 2,3 млрд рублей и их нужно освоить. Важно обеспечить их полное и своевременное доведение до сельхозтоваропроизводителей, трудиться над повышением эффективности их использования. Необходимо осуществить анализ отдачи, которую мы получаем от оказываемой господдержки по каждому получателю», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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