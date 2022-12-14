Как проинформировала пресс-служба ведомства, работе в отношении администрировании платежей за использование земель лесного фонда отводится особое внимание.
За нынешний год Даглесхоз расторгнул более 10 договоров аренды лесного участка в связи с неоплатой. Еще примерно 60 договоров пребывают на стадии расторжения, материалы переданы в суд.
«По условиям договора, Комитет будет расторгать контракт аренды лесного участка с арендаторами, которые нарушают свои обязательства, задолженность по арендной плате будет взыскана в судебном порядке», – высказался начальник ведомства Вагаб Абдулхамидов.