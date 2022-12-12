ЗАМАНА - Заключены первые контракты по экспорту дагестанских товаров в Азербайджан

Заключены первые контракты по экспорту дагестанских товаров в Азербайджан

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12 декабря, 2022. Понедельник 13:16
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Заключены первые контракты по экспорту дагестанских товаров в Азербайджан

По итогам бизнес-миссии Азербайджанских предпринимателей в Дагестан подписаны первые контракты на экспорт товаров и услуг.

Заключены первые контракты по экспорту дагестанских товаров в Азербайджан

Как информирует пресс-служба Центра поддержки экспорта региона, с нового года в Азербайджан стартуют поставки из Дагестана следующих товаров: ножей (ООО «ПП Кизляр»), мясных снеков (производства ООО «Кизляр урицкий мясокомбинат»), лимонадов и соков.

Кроме того, в шоу-руме в Баку также установят стенды, на которых будут представлены дагестанская плитка (Керамогранит Дагестан), солнечная нагревательная техника ЗАО «Мушарака», а также кабельная медная продукция «Димитров Кабель».

Также участники делегации уделили время вопросам туризма, которые получат новый толчок развития в рамках будущего возобновления авиасообщения.

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