«Меликов пообещал посетить предприятия, занимающиеся производством и переработкой риса, дабы лично поблагодарить рисоводов региона за труд и высокие показатели», – заявляет пресс-служба.
Стоит напомнить, что валовой сбор риса составил 138 000 тонн, что стало рекордом для Дагестана.
На собрании также был поднят вопрос подготовки квалифицированных кадров для работы в области АПК. Участники проинформировали о возможности создать новые кафедры, где будут обучаться профильные специалисты.
Рисоводы Дагестана в будущем году получат поддержку от правительства региона
- Автор Дарья
- 09 декабря, 2022. Пятница 08:45
Руководитель РД Сергей Меликов на собрании Совета по развитию АПК 8 декабря поручил обсудить конкретные меры поддержки рисоводам, информирует пресс-служба главы региона.
«Меликов пообещал посетить предприятия, занимающиеся производством и переработкой риса, дабы лично поблагодарить рисоводов региона за труд и высокие показатели», – заявляет пресс-служба.