Импортеры из Азербайджана заинтересованы в расширении сотрудничества с Дагестаном

Пресс-конференция с представителями предприятий и дистрибьюторских фирм из Азербайджана прошла на площадке Центра поддержки экспорта Дагестана, информирует пресс-служба организации.

Начиная обсуждение, начальник Центра поддержки экспорта республики Руслан Абаскулиев озвучил, что в минувшем году объемы экспорта между Азербайджаном и Дагестаном достигли 8 млн долларов. Как он заявил, в нынешнем году они ждут роста показателей.

Абаскулиев добавил, что в основном регион экспортирует рыбу (замороженную и копченную), соки, определенные виды плодоовощных культур и баранину.

«Кроме того, на прошедшей недавно международной выставке азербайджанские и иные предприятия смогли оценить дагестанские изделия по электрике, а также мобильные нагревательные системы и стекловолокно», — высказался начальник Центра поддержки экспорта республики.

Сами гости из Азербайджана отметили, что дагестанские товары крайне популярны на рынке из-за высокого качества и доступной цены. Так, особый интерес они проявляют к пищевой отрасли (поставки соков, мяса и так далее), ножей и обуви, а также различных строительных материалов и электрических товаров.