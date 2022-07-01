ЗАМАНА - Россия временно ограничила вывоз риса

Россия временно ограничила вывоз риса

Автор
01 июля, 2022. Пятница 09:12
vokrugsveta.ru|||
Россия временно ограничила вывоз риса

Правительство РФ временно ограничивает экспорт риса, рисовой муки и кормовых аминокислот, информируют на портале Минсельхоза России.

Россия временно ограничила вывоз риса
Экономика

Ограничения начинают работать с сегодняшнего дня и до 31 декабря текущего года включительно. Ограничение на вывоз риса и рисовой крупы не будет распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в рамках международных межправительственных договоров.

Если говорить о кормовых аминокислотах, то временные ограничения вводятся в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. Это даст возможность защититься от потенциального недостатка на внутреннем рынке, отмечают в министерстве. В то же время временный запрет не распространяется на экспорт данных веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, а также для международной гуманитарной помощи.

Как заявляет первый заместитель руководителя министерства сельского хозяйства Оксана Лут, данные ограничения позволят полностью обеспечить российский рынок необходимым товаром.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top