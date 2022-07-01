Россия временно ограничила вывоз риса

Ограничения начинают работать с сегодняшнего дня и до 31 декабря текущего года включительно. Ограничение на вывоз риса и рисовой крупы не будет распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в рамках международных межправительственных договоров.

Если говорить о кормовых аминокислотах, то временные ограничения вводятся в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. Это даст возможность защититься от потенциального недостатка на внутреннем рынке, отмечают в министерстве. В то же время временный запрет не распространяется на экспорт данных веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, а также для международной гуманитарной помощи.

Как заявляет первый заместитель руководителя министерства сельского хозяйства Оксана Лут, данные ограничения позволят полностью обеспечить российский рынок необходимым товаром.