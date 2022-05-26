Второй вопрос, который они обсудили, был процесс реализации инвестпроектов в республике.

Руслан Алиев напомнил, что на данный момент по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова создан реестр инвестиционных проектов, состоящий из 49 проектов с общим объемом инвестиций 384,2 млрд руб. За каждым проектом стоят ответственные органы власти и местного самоуправления.

«В рамках этого совещания больше внимание хотелось бы уделить проектам агропромышленного комплекса региона. В области АПК реализуется 15 проектов на общую сумму 25,213 млрд рублей. Инициаторами проектов на данный момент суммарно освоено более 9 млрд рублей и сформировано около 600 новых рабочих мест», — заявил он. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.