ЗАМАНА - 600 рабочих мест создано в Дагестане в рамках инвестпроектов в сельском хозяйстве

600 рабочих мест создано в Дагестане в рамках инвестпроектов в сельском хозяйстве

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26 мая, 2022. Четверг 08:12
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600 рабочих мест создано в Дагестане в рамках инвестпроектов в сельском хозяйстве
Под руководством Первого заместителя премьер-министра РД Руслана Алиева вчера, 25 мая, прошло собрание Правительства Дагестана.
600 рабочих мест создано в Дагестане в рамках инвестпроектов в сельском хозяйстве
Экономика

Второй вопрос, который они обсудили, был процесс реализации инвестпроектов в республике.

Руслан Алиев напомнил, что на данный момент по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова создан реестр инвестиционных проектов, состоящий из 49 проектов с общим объемом инвестиций 384,2 млрд руб. За каждым проектом стоят ответственные органы власти и местного самоуправления.

«В рамках этого совещания больше внимание хотелось бы уделить проектам агропромышленного комплекса региона. В области АПК реализуется 15 проектов на общую сумму 25,213 млрд рублей. Инициаторами проектов на данный момент суммарно освоено более 9 млрд рублей и сформировано около 600 новых рабочих мест», — заявил он. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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