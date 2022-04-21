ЗАМАНА - Швейный цех появится в Ахвахском районе

Швейный цех появится в Ахвахском районе

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21 апреля, 2022. Четверг 09:17
Швейный цех появится в Ахвахском районе

В ходе собрания Правительства РД под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 20 апреля, был обсужден вопрос об оказании господдержки инвестпроекту по возведению швейного цеха, планируемого к реализации на территории Ахвахского района субъекта.

Швейный цех появится в Ахвахском районе
Экономика

Подробнее о проекте поведал врио главы Агентства по бизнесу и инвестициям региона Хаджимурад Абашилов. Планируется, что швейный цех общей площадью 1 418 квадратных метров будет заниматься пошивом текстильной продукции, одежды и аксессуаров, например, постельное белье, шторы, скатерти, салфетки, полотенца, а также фасонная одежда по индивидуальным заказам. Как заявил Абашилов, реализация данного проекта позволит организовать производство высококачественных и конкурентоспособных товаров на местном рынке и положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона.

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