На совещании был обсужден вопрос рассмотрения проекта закона РД «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2021 год». Премьер проинформировал, что региональный бюджет республики в минувшем году был исполнен в сумме 172,8 млрд рублей, межбюджетные трансферты из федерального бюджета составили 131,1 млрд рублей, что составило 100,5 процентов к годовым бюджетным назначениям прошлого года. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.