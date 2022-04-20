На совещании был обсужден вопрос рассмотрения проекта закона РД «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2021 год». Премьер проинформировал, что региональный бюджет республики в минувшем году был исполнен в сумме 172,8 млрд рублей, межбюджетные трансферты из федерального бюджета составили 131,1 млрд рублей, что составило 100,5 процентов к годовым бюджетным назначениям прошлого года. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Более 34 млрд рублей выделили власти РД в 2021 году на социальное обеспечение населения
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 17:00
Под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова сегодня, 20 апреля, прошло собрание Правительства региона.
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