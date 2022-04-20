ЗАМАНА - Более 34 млрд рублей выделили власти РД в 2021 году на социальное обеспечение населения

Более 34 млрд рублей выделили власти РД в 2021 году на социальное обеспечение населения

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20 апреля, 2022. Среда 17:00
Более 34 млрд рублей выделили власти РД в 2021 году на социальное обеспечение населения
Под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова сегодня, 20 апреля, прошло собрание Правительства региона.
Более 34 млрд рублей выделили власти РД в 2021 году на социальное обеспечение населения
Экономика

На совещании был обсужден вопрос рассмотрения проекта закона РД «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2021 год». Премьер проинформировал, что региональный бюджет республики в минувшем году был исполнен в сумме 172,8 млрд рублей, межбюджетные трансферты из федерального бюджета составили 131,1 млрд рублей, что составило 100,5 процентов к годовым бюджетным назначениям прошлого года. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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