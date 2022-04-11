Рекордный выход молодняка мелкого рогатого скота получили дагестанские животноводы

Шайхгасанов рассказал о ситуации в области животноводства республики, подробно описал процесс и предварительные результаты окотной кампании. Так, благодаря теплой зиме и высокой обеспеченностью кормами в текущем году на территории региона получилось достигнуть рекордных показателей по выходу молодняка мелкого рогатого скота. «На 7 апреля в субъекте из более чем 3,5 млн голов овцекозоматок окотилось 2,8 млн животных, то есть 80 процентов. От них получено и сохранено более 2,7 млн голов ягнят и козлят – это 96 процентов. Выход в зонах зимних пастбищ достигает 98 процентов», – заявил Эмин Шайхгасанов.