ЗАМАНА - Рекордный выход молодняка мелкого рогатого скота получили дагестанские животноводы

Рекордный выход молодняка мелкого рогатого скота получили дагестанские животноводы

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11 апреля, 2022. Понедельник 10:53
Рекордный выход молодняка мелкого рогатого скота получили дагестанские животноводы

8 апреля в Москве прошла встреча руководителя департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрия Бутусова с заместителем главы Минсельхозпрода Дагестана Эмином Шайхгасановым.

Рекордный выход молодняка мелкого рогатого скота получили дагестанские животноводы
Экономика

Шайхгасанов рассказал о ситуации в области животноводства республики, подробно описал процесс и предварительные результаты окотной кампании. Так, благодаря теплой зиме и высокой обеспеченностью кормами в текущем году на территории региона получилось достигнуть рекордных показателей по выходу молодняка мелкого рогатого скота. «На 7 апреля в субъекте из более чем 3,5 млн голов овцекозоматок окотилось 2,8 млн животных, то есть 80 процентов. От них получено и сохранено более 2,7 млн голов ягнят и козлят – это 96 процентов. Выход в зонах зимних пастбищ достигает 98 процентов», – заявил Эмин Шайхгасанов.

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