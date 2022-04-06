Сергей Меликов определил привлечение инвестиций в АПК Дагестана приоритетной задачей

Сергей Меликов назвал это направление эффективной мерой не только для преодоления негативного влияния западных ограничений, но и для применения новых возможностей, открывающихся перед республиканскими производителями в нынешних реалиях. Гендиректор торгового дома «Ферэльгам» Ферзи Мамедов в ходе собрания предложил идею формирования производственно-логистического центра с наличием в нем овощехранилища с регулируемым температурным режимом. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.